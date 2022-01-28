TOGG'da yeni gelişme! En iyi 20 markadan biri seçildi

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.

Geçtiğimiz günlerde yeni logosunu görücüye çıkartan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubundan sosyal medyada yeni paylaşım geldi.

Söz konusu paylaşımda,"Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından “CES’in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak Togg’u seçti" ifadelerine yer verildi.

Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından “CES’in En İyi 20 Markası”ndan biri olarak Togg’u seçti. pic.twitter.com/S3dv9Yec5o — Togg (@Togg2022) January 28, 2022

NE OLMUŞTU?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022), TOGG'un dünya lasmanını yaptıklarını söylemişti. Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" dedi. Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu yarışta biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuşmuştu.

