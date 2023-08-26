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Togg'da yeni perde! CEO Gürcan Karakaş hedefleri tek tek anlattı! Sadece Ağustos ayında...

26.08.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un kullanıcıyı odağına alarak yola çıktığını söyleyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş yeni hedeflerini açıkladı. Karakaş, günlük 100 adet üretim hedefinin yakalandığını bildirirken, günde 170 adede çıkıldığında bunun 3 dakikada 1 üretime karşılık geleceğinin altını çizdi. Togg CEO’su, “Sadece Ağustos ayında şu ana kadar ürettiğimiz tüm araçlardan fazla araç üretmiş olacağız” dedi.

Togg'da yeni perde! CEO Gürcan Karakaş hedefleri tek tek anlattı! Sadece Ağustos ayında...

Togg'u teknoloji şirketi diye tanımlayan, ilk günden bu yana 'akıllı cihaz' konseptini anlatmaya çalışan, kullanıcıyı merkeze alan deneyimine verdiği önemi "Usecase Mobility" kavramıyla tutarlı hale getiren Togg CEO'su Gürcan Karakaş, teknoloji basınıyla şirketin Gemlik'teki kampüsünde buluştu.

Akıllı araca binmeden Trumore uygulaması üzerinden klimada sıcaklık, radyosu ve tüm ayarlar yapılabilecek. Böylece Togg T10x modelinde sesli asistan klimayı aç dediğinizde uygulama üzerinden belirlediğiniz ayarlara göre soğutma yapabilecek.

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STARTUPLARLA ÇALIŞIYORUZ

Sabah’a, beş yılda yapılanları anlatan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, geliştirdikleri konsepti yapan bir teknoloji şirketi olmadığını söyledi. Gürcan Karakaş, startuplarla çalışma stratejisinin detaylarını paylaştı:

"Biz startup gibi çalışıyoruz. Togg'un ilk akıllı cihazı T10x'i tasarlarken farklı teknolojileri, startuplarla birlikte hayata geçiriyoruz. Kullanıcının ihtiyacımız olan herşeyi çalıştıracak bir bilgisayar gücüne ihtiyacımız vardı. Yıllar içinde artan ihtiyacı karşılayacak bir cihaz tasarlamalıydık. Bunun için elektronik araçları ürünleştirme konusunda deneyime sahip bir ortağımız vardı. Bir cihaz pasaportu oluşturduk. Bunu yaparken blok zinciri teknolojisini kullandık. Biz istediğimizi ancak start-uplarla çalışarak yapabileceğimizi biliyoruz. Bu yüzden yüzlerce start-up arasından 30 tanesiyle çalışmaya başladık. Avrupa'da sadece kullanıcı beklentilerini takip etmek için şirketimizi 2021 yılında kurduk. Avrupa pazarına da hazırlıklı giriyoruz."

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SÜRÜCÜSÜZ ARACA ZAMAN VAR

Sürücüsüz otomobil konseptiyle ilgili soruları da yanıtlayan Gürcan Karakaş, bu konuda tarihin sürekli ertelenmesinin sebebini şöyle anlattı:

"Otonom sürüşle ilgili tarih sürekli öteleniyor. İnsanlar saatte 120 kilometre hızın üstünde giderken sürücüsüz araca direksiyonu bırakmak istemiyor. Bizim önceliğimiz trafiğin yoğun olduğu yerde kullanıcının alışverişini yapması, gelen mesajları yanıtlamasını sağlayacak otonom hareketleri yapması olacak. Önceliğimizi doğru belirlemezsek, doğru işlere yoğunlaşmazsak hata yaparız."

Gürcan Karakaş boyahaneden, pil üretimine kadar hızlı bir dönüşüm yaptıklarını belirterek, "Togg'un Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor" dedi.

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3 DAKİKADA 1 ARAÇ ÜRETİM HEDEFİ

Siro'nun, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü'nün yanındaki yeni tesisinde devam edeceğini ifade eden Karakaş, hafta başında üretim adedinin günlük 80-100 aralıpında olduğunu ancak 100 adedin yakalandığını bildirdi. Karakaş, günde 170 adede çıkıldığında ise bunun 3 dakikada 1 üretime karşılık geldiğinin altını çizdi. Ayrıca “Sadece Ağustos ayında şu ana kadar ürettiğimiz tüm araçlardan fazla araç üretmiş olacağız” dedi ve şu sözleri ekledi:

“Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dâhil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GWs'e ulaşacak ve bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GWs üzerine çıkma hedefiyle üretim yapacak Siro, 120 ülkeye de ihracat yapacak.”

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ÜRETİM KAMPÜSÜNDE 250 ROBOT ÇALIŞIYOR

29 Ekim 2022'de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, Gövde, Boya ve Montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor. Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanıldı. Bu rakam 1.500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor. Üretim hatlarında toplam 250 robot bulunuyor.

1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Avrupa'nın en temiz boyahanesi bu kampüste. "5 gr/m2'den az uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi. Kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edilen kampüs, yüksek otomasyona sahip. Gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon var. Test pisti 1.6 kilometre uzunluğunda.

Togg Teknoloji Kampüsü inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Kampüs, üretimi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak. Togg'da 2660'ı aşkın çalışan var. Çalışanların yüzde 26'sı kadın, Togg bu oranı yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

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