FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Togg'dan dikkat çeken çıkış! Elektrikli otomobil pazarının lideri oldu, 10 bine yakın fark attı!

Togg'dan dikkat çeken çıkış! Elektrikli otomobil pazarının lideri oldu, 10 bine yakın fark attı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 12:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Togg'dan dikkat çeken çıkış! Elektrikli otomobil pazarının lideri oldu, 10 bine yakın fark attı!

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

"TAM ELEKTRİKLİ" OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 223,1 ARTTI

Ocak-haziran döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 223,1 artışla 35 bin 636 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 7,7'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 14'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,5'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X EN YAKIN RAKİBİNE 10 BİNE YAKIN FARK ATTI

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 808 adet Togg T10X satışı gerçekleşmişti.

thumbs_b_c_9c89d1f9e9e6cf3315eb4ec4a895cab1

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-haziran döneminde Togg'un ardından satışlarda 3 bin 808 adetle BMW ve 3 bin 82 adetle de Tesla sıralandı.

KG Mobility (SsangYong) 2 bin 522 adetle dördüncü ve 1925 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW 5 Serisi ve BMW X1 şeklinde gerçekleşti.

HAZİRAN AYI SATIŞLARI

Diğer yandan yalnızca haziran ayına bakıldığında, 8 bin 32 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 2 bin 670 satışla birinci, Togg 1733 satışla ikinci ve BMW 823 satışla üçüncü oldu.

KG Mobility 403 satışla dördüncü sırada her alırken, Mercedes 393 satışla beşinci sırada konumlandı.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ayda 11,6 milyar dolarlık ihracat! Komşulara en fazla kimyasal ürün satıldı6 ayda 11,6 milyar dolarlık ihracat! Komşulara en fazla kimyasal ürün satıldı
Yarım litre pet şişe suyun fiyatı isyan ettirdi! Yarım litre pet şişe suyun fiyatı isyan ettirdi!
Yatırımcı talebinde yüzde 137 artış! İlk yarıda 22 şirket halka arz edildiYatırımcı talebinde yüzde 137 artış! İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi
Anahtar Kelimeler:
elektrikli otomobil togg
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

Özel sektörde ara zam olacak mı? Her üç şirketten biri…

Özel sektörde ara zam olacak mı? Her üç şirketten biri…

Fatih Altaylı "Ulan bakan!" deyip ateş püskürdü

Fatih Altaylı "Ulan bakan!" deyip ateş püskürdü

Türkiye'ye büyük ayıp! UEFA'nın resmi sitesinde skandal hata

Türkiye'ye büyük ayıp! UEFA'nın resmi sitesinde skandal hata

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.