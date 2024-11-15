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Togg'dan 'ortak' hamlesi gelecek mi? Gürcan Karakaş tüm gelişmeleri anlattı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 08:34
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Türkiye'nin elektrikli arabası Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş, son dönemde gündemde olan Çinli şirketlerle ortak olma sorusuna yanıt verdi. Togg'un son gelişmelerinden ve yeni hedeflerinden bahseden Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Togg'dan 'ortak' hamlesi gelecek mi? Gürcan Karakaş tüm gelişmeleri anlattı

Togg CEO'su Gürcan Karakaş Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen COP29 zirvesinde Bloomberg HT canlı yayınında Togg için sorulan soruları yanı verdi. Şarj istasyonlarından Çin ile ortaklık haberlerine kadar konuşulan tüm konulara aydınlık getirdi.

ÖNCELİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karakaş, Togg'un üretiminde sürdürülebilirliğe önem verdiklerini belirterek, "DNA'sında yeşil dünyayı, sürdürülebilirliği ön planda tutan bir şirket olarak biz doğduk. Bizim temel sözlerimizden bir tanesi çevremize gerçek anlamda orta-uzun vadeli katkıda bulunmak. Dolayısıyla sıfır emisyonlu bir aracı geliştirirken bunun üretimine de özen gösterdik. Bizim Gemlik'teki tesisimiz Avrupa'nın en temiz tesisi" sözlerini kullandı.

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2 MİLYAR EURO PARA HARCANDI

Trugo şarj istasyonlarında da enerji yenilenebilir kaynaklardan geldiğini belirten Karakaş, "Biz hem ayrışmak için hem de sözlerimizin arkasında durmak için yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle hareket ediyoruz. Bunun öneminin de her geçen gün artarak kullanıcılarımızda karşılık bulduğunu görüyoruz. Böyle bir yatırım, ufak tefek bir yatırım değil. Biz şu ana kadar 2 milyar euroya yakın para harcadık. Bunu yaparken de hem ortaklarımızın desteğiyle hem de vizyon ve stratejimizle sürdürülebilirliği ön planda tuttuk" dedi.

ARAÇ TESLİMATI 1-3 HAFTADA YAPILIYOR

Teslimat konusuna da değinen Karakaş, şu sözleri sarf etti:

"Geçen sene bizlerin beklentisinin ötesinde bir teveccüh vardı. 177 bin aracı ön siparişini almıştık. Geçen sene yüzümüzün akıyla teslimatları yaptık. Bu sene artık bir sıra yok, sistem oturdu. Sistem oturduğu için de kullanıcılarımızın Trumore üzerinden seçtikleri konfigürasyonları, konfigürasyonun seçimine bağlı olarak 1-3 hafta içerisinde üreterek teslim ediyoruz"

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TOGG'UN ÇİNLİ ŞİRKETLERLE ORTAKLIK PLANI VAR MI?

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şirketle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Karakaş, son dönemde Togg için konuşulan Çinli şirketlerle ilgili ortaklık haberleriyle ilgili olarak "Her türlü imkanı araştırıyoruz. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldiği zaman açıklarız" dedi. Karakaş 2025 yılı Eylül ayı için de Avrupa'ya ihracata başlama planları olduğunu açıkladı.

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Mehmet Gürcan Karakaş togg
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