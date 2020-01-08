TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
"Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...
Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada."
Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 8, 2020
Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada.#YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/rsY4jaeD4o
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