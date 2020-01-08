FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...

Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı
'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek'Türkiye'nin Otomobili'ne Edirne'den de destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TOGG Türkiye, yerli otomobil,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Biletlere zam geldi mi? Resmi açıklama!

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Poşet uygulamasının ardından yeni düzenleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 19 yorum
hakikaten güzel araba fiyatı makul olur inşallah
Evet güzel ama sağ ve sol dikiz aynası yerine içeriye yerleştirilen ekranlar iyi durmuyor. gövdeye gömülü farklı bir tasarım olmalı. Geçen gün Sony bir elektrikli araç tanıttı. Onun da ayna tarzı aynı ama içeriye koyulan ekranlar gövdeye gömülü ve gerçekten çok daha iyi duruyor.
en az 220 bin
araç gerçekten güzel açıkcası almayı düşünüyorum tabi yerli otomobil umarım bize bir bmw mercedes fiyatına gelmez alamdıktan sonra ülkemizde üretilse ne olur .o zaman otomobil üretmenin anlamı kalmıyor açıkcası zenginin daha çok faydalandığı yatırımlardan uzaklaşıp gerçekten vatandaşa hizmet edecek şekilde piyasaya sürülürse o zaman yerli otomobille gerçekten övünebiliriz
Allah yapanlardan emeği geçenlerden razı olsun baya geç oldu ama olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Renault ile Nissan ittifakı bozulacak mı?

Renault ile Nissan ittifakı bozulacak mı?

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Otomobil devi Toyota'dan Türkiye açıklaması

Maliyetler arttı, Alman otomobil üreticisi Daimler'in karı yarıya indi

Alman otomobil üreticisi'nin karı yarıya indi

İstanbul'da kış lastiği denetimi! Standartlara uymayan sürücülere 776 lira ceza

Standartlara uymayanlara 776 lira ceza

Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul sağlayacak

Yerli otomobilin teknik eleman ihtiyacını bu okul sağlayacak

Yedieminde çürümeye terk edilen araçları kurtaracak adım

Binlerce aracı kurtaracak adım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.