TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...

Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada."

Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz...



Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada.#YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/rsY4jaeD4o — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 8, 2020



