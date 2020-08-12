TOGG fiyatı açıklandı mı? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman çıkıyor? İşte yerli otomobil ile ilgili gayri resmi bilgiler!

Tüm Türkiye’nin heyecan ve merakla beklediği yerli otomobil ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOGG tarafından üretileceği belirtilen yerli otomobil ile ilgili en son Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretim tesisi için temel atma töreni yapılmıştı. Temel atma töreni sonrasında TOGG ne zaman yollarda olacak sorusunun cevabı araştırılıyordu. Yerli otomobil ne zaman piyasada olacak konusunda çeşitli tahminler bulunuyordu. Yerli otomobil ne zaman çıkıyor ile ilgili olarak TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’ın açıklamalarının yanı sıra Gazeteci Fatih Altaylı da konuyla ilgili gayri resmi bilgiler verdi. Peki, yerli otomobil ne kadar olacak? TOGG fiyatı açıklandı mı? İşte detaylar...
Fatih Altaylı köşesinde konuyla ilgili kulislerde konuşulan ve kendisine ulaşan bilgiler verdi. Yerli otomobilin ismi uzun süredir merak ediliyordu. Fatih Altaylı, markanın TOGG olacağının bilgisini verdi. Bununla ilgili kamuoyu yoklaması yapıldığını ve TOGG markası üzerinden devam edilmesi kararının alındığını öğrendiğini yazdı. TOGG markası ile devam edileceğine dair TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalar yapmıştı.
Vatandaşlar arasında TOGG ne zaman üretilecek sorusu da sürekli tartışılıyordu. Konuyla ilgili Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirten Karakaş, bu yıl içerisinde ekipman siparişine başlanacağını belirtti.
Üretim tesisinin temel atma töreni ile beraber yerli otomobil ne zaman üretilecek konusu büyük bir meraka yol açmıştı. Karakaş, bununla ilgili de yaklaşık bir tarih verdi. Karakaş’ın yaptığı açıklama ile TOGG için 2022 yılının son çeyreğinde seri aracın banttan inişinin hep birlikte kutlanacağını belirtti.
Yerli otomobil haberleriyle TOGG fiyatları da oldukça merak ediliyor. TOGG fiyatları ne olacak şeklinde araştırma yapan vatandaşlar konuyla ilgili resmi açıklamaları bekliyor. Yerli otomobil fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Fatih Altaylı TOGG araba fiyatı ile ilgili resmi olmayan bilgiler olan aldığı duyumları yazdı. TOGG fiyatı ne kadar tahmini olarak bazı görüşlerle cevaplanıyordu.
Fatih Altaylı, köşesinde yer verdiği bilgilere göre TOGG araba fiyatı ne kadar sorusuna yanıt olarak baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olmasının beklenebileceğini belirtti. TOGG fiyatı belli oldu mu konusu halen belirsizliğini korumakla beraber Fatih Altaylı, edindiği bilgilere göre 30 - 35 bin dolar karşılığında iyi bir TOGG araca sahip olunabileceğini belirtiyor.