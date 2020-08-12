TOGG fiyatı açıklandı mı? TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman çıkıyor? İşte yerli otomobil ile ilgili gayri resmi bilgiler!

Tüm Türkiye’nin heyecan ve merakla beklediği yerli otomobil ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOGG tarafından üretileceği belirtilen yerli otomobil ile ilgili en son Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretim tesisi için temel atma töreni yapılmıştı. Temel atma töreni sonrasında TOGG ne zaman yollarda olacak sorusunun cevabı araştırılıyordu. Yerli otomobil ne zaman piyasada olacak konusunda çeşitli tahminler bulunuyordu. Yerli otomobil ne zaman çıkıyor ile ilgili olarak TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’ın açıklamalarının yanı sıra Gazeteci Fatih Altaylı da konuyla ilgili gayri resmi bilgiler verdi. Peki, yerli otomobil ne kadar olacak? TOGG fiyatı açıklandı mı? İşte detaylar... Yerli otomobil ismi nedir? Fatih Altaylı köşesinde konuyla ilgili kulislerde konuşulan ve kendisine ulaşan bilgiler verdi. Yerli otomobilin ismi uzun süredir merak ediliyordu. Fatih Altaylı, markanın TOGG olacağının bilgisini verdi. Bununla ilgili kamuoyu yoklaması yapıldığını ve TOGG markası üzerinden devam edilmesi kararının alındığını öğrendiğini yazdı. TOGG markası ile devam edileceğine dair TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalar yapmıştı.