TOGG fiyatı için ipucu: Bakan Varank açıkladı: ‘Fiyatını merak edenler listeleri eline alsın’

Yerli otomobil TOGG 29 Ekim’de seri üretime geçerek, Mart ayında yollara çıkacak. “Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak?” sorusu hala belirsizliğini korurken Sanayi Bakanı Mustafa Varank’tan TOGG fiyatı tartışmasını bitirecek bir açıklama geldi. İşte TOGG’un fiyatına ilişkin son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: TOGG İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim tarihinde ilk otomobilin banttan ineceğini söyleyen Varank, “29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin 'nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım. Bu projeye nasıl bir hata bulurum' diye uğraştıkları TOGG'un ilk seri üretim araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikada seri üretimden inmiş olacak. Ve biz o gün cumhuriyetimizin 100. yılını karşılarken ülkemize büyük bir gururu hep birlikte yaşatacağız” dedi.

“C SINIFI SUV ARAÇLARLA AYNI FİYAT OLACAK”

Bir gazetecinin TOGG’un fiyatını sorması üzerine yaşadığı bir anıyı anlatarak cevap veren Bakan Varank, “C sınıfı SUV araçlarla aynı fiyatta olacak” diye cevap verdi. Bakan Varank, TOGG’un fiyatı hakkında da açıklamalarda bulundu.

“Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var” diyen Varank, “Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize. Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki TOGG da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ARAÇ ÇIKMADAN EN BİLİNEN MARKA OLDU”

Bakan Varank, “Geçen hafta bir pastaneye gittim. Hanım bir sipariş vermişti. 'Bunu git al, gel' dedi. Gittim pastaneye. Üzerimde TOGG’un yeleği vardı. Dedim ki 'siparişimiz varmış alabilir miyim'? Hazırladı tezgâhtar arkadaş. 'Buyurun' dedi. Sonra üstüme baktı dedi ki; 'ya bu üstünüzdeki bildiğimiz TOGG’mu' diye. 'Evet' dedim bildiğimiz TOOG, Türkiye'nin otomobili. Anlattık fabrika 29 Ekim'de açılacak. Daha sonra Mart'ta satışlar bekleniyor diye. Dedi ki 'ya ne kadar gurur verici. Böyle bir projede çalışıyorsunuz'. Tabi beni tanımadı. Türkiye'nin Otomobilini tanıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı tanımıyor. Demek ki bu proje gerçekten 7'den 70'e herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye'de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi TOGG. Bu manada da ne kadar değerli bir şey olduğunun örneğini size vermiş oldum” şeklinde konuştu.

İŞTE EN UCUZ ARACIN FİYATI

Bakan Varank’ın açıklaması sonrasında otomobil markalarının sıfır kilometre C sınıfı SUV segment fiyat listelerine sizler için tek tek baktık. Şu an piyasada en ucuz sıfır C sınıfı SUV otomobil 459 bin liradan başlayarak 950 bin liraya kadar çıkıyor.



