Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi belli oldu, fiyat listesi kulislere sızdı: 1 milyon 90 bin...

Nefesler tutuldu, Türkiye'nin otomobili Togg için beklenen gün geldi. Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayalini gerçeğe dönüştürecek projede sona geldi. Türkiye'nin yerli yapım akıllı cihazı yollara çıkmak için artık gün sayarken, Togg'un bugün satışa sunulması bekleniyor. Tüm otomobil sevenleri heyecanlandıran Türkiye'nin otomobili için ilk günden itibaren merak edilen 'Togg fiyatı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı da cevap buldu. Resmi fiyat listesi henüz açıklanmasa da rakamlar kulislere sızdı.
Togg için artık son düzlüğe girildi. 14 Mart salı (Bugün) satışa sunulması beklenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili için isim önerileri peş peşe gelirken, kulislerde ise Togg'un teknolojisine uygun bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi. ATV Haber'de yer alan habere göre; Togg'un ilk modeli anlamına gelen T-1 'le SUV modeli için kullanılan x harfinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin otomobili için T1-0X isminin kullanılabileceği konuşuluyor.
3 Mart'ta elektrikli otomobillerde gerçekleşen ÖTV matrahı güncellemesiyle Togg modellerinin 160 kilowatt gücündeki versiyonlarında fiyatlar yaklaşık yüzde 21 oranında düştü.
Resmi fiyatların ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den başlaması, en uzun menzilli modelinde ise fiyatın 1 milyon 290 bin TL olması planlanıyor.
Togg'un fiyat listesinin açıklanmasının ardından ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Nisan ayı boyunca bu süreç devam edecek.
Ön siparişlerin ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'a sahip olacak isimler kurayla belirlenecek.
İlk teslimat tarihinin ise Nisan ayı içerisinde olması bekleniyor.