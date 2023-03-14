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Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi belli oldu, fiyat listesi kulislere sızdı: 1 milyon 90 bin...

14.03.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin otomobili Togg için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli yapım akıllı cihazı yollara çıkmak için gün sayarken, bugün açıklanacak fiyat listesi kulislere sızdı. Togg'un 160 kilowatt gücündeki versiyonlarındaki fiyatlarda yaklaşık yüzde 21 oranında düşüş beklenirken, fiyatların 1 milyon 90 bin TL'den başlayacağı öğrenildi. Öte yandan ön sipariş ve ilk teslimat tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi belli oldu, fiyat listesi kulislere sızdı: 1 milyon 90 bin...

Nefesler tutuldu, Türkiye'nin otomobili Togg için beklenen gün geldi. Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayalini gerçeğe dönüştürecek projede sona geldi. Türkiye'nin yerli yapım akıllı cihazı yollara çıkmak için artık gün sayarken, Togg'un bugün satışa sunulması bekleniyor. Tüm otomobil sevenleri heyecanlandıran Türkiye'nin otomobili için ilk günden itibaren merak edilen 'Togg fiyatı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı da cevap buldu. Resmi fiyat listesi henüz açıklanmasa da rakamlar kulislere sızdı.

TOGG TEKNOLOJİSİNE UYGUN İSİM!

Togg için artık son düzlüğe girildi. 14 Mart salı (Bugün) satışa sunulması beklenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili için isim önerileri peş peşe gelirken, kulislerde ise Togg'un teknolojisine uygun bir isim üzerinde durulduğu iddia edildi. ATV Haber'de yer alan habere göre; Togg'un ilk modeli anlamına gelen T-1 'le SUV modeli için kullanılan x harfinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin otomobili için T1-0X isminin kullanılabileceği konuşuluyor.

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TOGG FİYATLARINDA YÜZDE 21 İNDİRİM

3 Mart'ta elektrikli otomobillerde gerçekleşen ÖTV matrahı güncellemesiyle Togg modellerinin 160 kilowatt gücündeki versiyonlarında fiyatlar yaklaşık yüzde 21 oranında düştü.

1 MİLYON 90 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Resmi fiyatların ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun 1 milyon 90 bin TL'den başlaması, en uzun menzilli modelinde ise fiyatın 1 milyon 290 bin TL olması planlanıyor.

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ÖN SİPARİŞ VE BAŞVURU SÜRECİ

Togg'un fiyat listesinin açıklanmasının ardından ön siparişler internette resmi site üzerinden ve aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yapılabilecek. Nisan ayı boyunca bu süreç devam edecek.

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KURAYLA BELİRLENECEK

Ön siparişlerin ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'a sahip olacak isimler kurayla belirlenecek.

Tarih belli oldu: Togg'un satışı başlıyor... Tarih belli oldu: Togg'un satışı başlıyor...

İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

İlk teslimat tarihinin ise Nisan ayı içerisinde olması bekleniyor.

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