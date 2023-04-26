Togg hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem olmuştu, 'Bunlar fantezi ürünü' diyerek yalanladı! Gürcan Karakaş: Mayıs ayında...

Yola çıktığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan yerli otomobil Togg'a ilişkin sosyal medyada dile getirilen bazı iddialar gündem oldu. Araçların İtalya'dan getirildiği öne sürülmüştü. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Bunlar fantezi ürünü diyerek" söz konusu iddiaları yalanladı. "300'ün üzerinde araç üretmişizdir" diyen Karakaş, yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceklerini açıklayarak "Bu oldukça iddialı bir hedef" diye konuştu.

"MAYISTA 1000'İN ÜZERİNDE ARAÇ"

Gürcan Karakaş, Togg'un teslimat tarihlerine ve adedine ilişkin merak edilenleri cevapladı. Bloomberg HT’de canlı yayına katılan Karakaş, mayıs ayında 1000’in üzerinde aracın teslim edileceğini açıkladı. Karakaş, “mayıs ve haziran ayında kalitemizden ödün vermeden üretimlerimizi artıracağız. Mayıs ayında 1000’in üzerinde araç teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

İTALYA İDDİALARINA YANIT: BUNLAR FANTEZİ ÜRÜNÜ

Togg araçlarının İtalya’dan getirildiği yönünde sosyal medyadaki iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Karakaş, “Togg yurt dışında alım yapmadı. Bunlar fantezi ürünü, bir anlam veremiyorum” diye konuştu.

“SERİ ÜRETİM KAPSAMINDA ÜRETTİĞİMİZ ARAÇ SAYISI 200’Ü GEÇTİ”

Şu ana kadar seri üretim kapsamında 200’ün üzerinde araç üretildiğini belirten Karakaş, “Geçen sene mayıs sonunda deneme ve üretime başladık. Regülasyonlar gereği 92 adet testten geçmemiz lazım. Bu süreçte yüzlerce araç ürettik. 23 Mart’a kadar birçok araç üretip teste gönderdik, 300’ün üzerinde araç üretmişizdir. Biz kendimiz 26 tanesiyle test filosu içerisinde ülkemizde dolaşmakta, geri bildirim ve ölçümlerde kullanmıyoruz. Seri üretim kapsamında ürettiğimiz araç sayısı 200’ü geçti” diye konuştu.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADI: "OLDUKÇA İDDİALI"

Karakaş, “Yıl sonuna kadar 28 bin araç üreteceğiz. Bu oldukça iddialı bir hedef. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördük. Sene sonuna kadar 28 bin akıllı cihazımızı teslim etmiş olacağız. Piyasada elektrikli araçlara bir dönüş var, bu bizi memnun ediyor” diye konuştu.

(İHA)

