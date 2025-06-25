Togg için hurda desteği yolda! 1 milyon TL'ye kadar hibe, yalnızca 400 bin TL ödeyip...

Togg yeni modeliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Togg'un sedan modelinin deneme sürüşleri tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Menzil, şarj süresi, yol tutuşu, dijital kokpit gibi tüm özellikleri artık gerçek trafikte test ediliyor. Piyasaya çıkış tarihi henüz net değil ancak uygun fiyatlı olacağı konusunda bir ön bilgi var. Togg'un yeni modeli Ankara Bolu Otoyolu'nda görüntülendi. Peki, Togg için hurda desteğinin detayları ne?

SATIŞ ÖNCESİ SON TESTLERDEN GEÇİYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; Togg'un son modeli T10F kısa süre sonra yollarda görülebilecek. Bursa'dan yola çıkan otomobil deneme sürüşü için Ankara'ya gitti.

Yeni Togg T10F satış öncesi son testlerden geçiyor. Menzili, yol tutuşu, şarj süresi ayrıntılarıyla inceleniyor. T10F 180 kW şarj soketiyle yalnızca 28 dakikada yüzde 80 şarj olacak. Menzili ise 600 km'ye kadar çıkacak.

İç dizaynı T10X ile aynı. Ön panelde dev bir gösterge ve bilgi eğlence ekranının yanı sıra bir de dokunmatik ekran yer alıyor. Uçtan uca ekranla birlikte dijital kokpitte sürücünün ihtiyacı olan her ayrıntıyı karşılamaya yetiyor. Bir önceki modelle benzerlik gösteriyor ama son modelde küçük ayrıntılar da var. Örneğin farın yanında bulunan Togg imzası.

SATIŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL! FİYAT İSE...

Henüz satış tarihi belli değil. Ancak T10F'nin donanımına göre 1 milyon 600 bin liradan başlayabileceği konuşuluyor. İlk kampanya detayları ise belli oldu. 1 milyon 100 bin liralık kredi için 48 ay vade yapılacak. Peşinat ise 500 bin lira.

TOGG İÇİN HURDA DESTEĞİ

Togg için hurda desteğinin de yolda olduğu belirtildi. MHP'nin Meclis'e sunduğu teklife göre; Togg'un T10X ve T10F modelleri için özel bir destek paketinin devreye alınacağı aktarıldı. Hurda aracını verenlerin 1 milyon liraya kadar hibe alabileceği kaydedildi. Böylece kısa menzilli bir Togg için yalnızca 400 bin lira ödeme yapılacağı belirtildi.