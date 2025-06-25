FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Togg için hurda desteği yolda! 1 milyon TL'ye kadar hibe, yalnızca 400 bin TL ödeyip...

Togg'un son modeli T10F, yollara çıkmaya hazırlanıyor ve satış öncesi son testlerden geçiyor. Satış tarihi henüz belli olmazken fiyat ise konuşulmaya başlandı. Kampanya detayları da belli oldu. Öte yandan Togg için hurda desteğinin da yolda olduğu öğrenildi. İşte 1 milyon TL'ye kadar hibe ile ilgili tüm detaylar...

Togg için hurda desteği yolda! 1 milyon TL'ye kadar hibe, yalnızca 400 bin TL ödeyip...
Hande Dağ

Togg yeni modeliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Togg'un sedan modelinin deneme sürüşleri tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Menzil, şarj süresi, yol tutuşu, dijital kokpit gibi tüm özellikleri artık gerçek trafikte test ediliyor. Piyasaya çıkış tarihi henüz net değil ancak uygun fiyatlı olacağı konusunda bir ön bilgi var. Togg'un yeni modeli Ankara Bolu Otoyolu'nda görüntülendi. Peki, Togg için hurda desteğinin detayları ne?

h1

SATIŞ ÖNCESİ SON TESTLERDEN GEÇİYOR

ATV Haber'de yer alan habere göre; Togg'un son modeli T10F kısa süre sonra yollarda görülebilecek. Bursa'dan yola çıkan otomobil deneme sürüşü için Ankara'ya gitti.

Yeni Togg T10F satış öncesi son testlerden geçiyor. Menzili, yol tutuşu, şarj süresi ayrıntılarıyla inceleniyor. T10F 180 kW şarj soketiyle yalnızca 28 dakikada yüzde 80 şarj olacak. Menzili ise 600 km'ye kadar çıkacak.

h3

İç dizaynı T10X ile aynı. Ön panelde dev bir gösterge ve bilgi eğlence ekranının yanı sıra bir de dokunmatik ekran yer alıyor. Uçtan uca ekranla birlikte dijital kokpitte sürücünün ihtiyacı olan her ayrıntıyı karşılamaya yetiyor. Bir önceki modelle benzerlik gösteriyor ama son modelde küçük ayrıntılar da var. Örneğin farın yanında bulunan Togg imzası.

h2

SATIŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL! FİYAT İSE...

Henüz satış tarihi belli değil. Ancak T10F'nin donanımına göre 1 milyon 600 bin liradan başlayabileceği konuşuluyor. İlk kampanya detayları ise belli oldu. 1 milyon 100 bin liralık kredi için 48 ay vade yapılacak. Peşinat ise 500 bin lira.

h4

TOGG İÇİN HURDA DESTEĞİ

Togg için hurda desteğinin de yolda olduğu belirtildi. MHP'nin Meclis'e sunduğu teklife göre; Togg'un T10X ve T10F modelleri için özel bir destek paketinin devreye alınacağı aktarıldı. Hurda aracını verenlerin 1 milyon liraya kadar hibe alabileceği kaydedildi. Böylece kısa menzilli bir Togg için yalnızca 400 bin lira ödeme yapılacağı belirtildi.

h5

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyorAvrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
hurda destek hibe togg togg fiyat togg fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Trump'tan skandal paylaşım! "İran'ı bombala"

Trump'tan skandal paylaşım! "İran'ı bombala"

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

Dev indirim geliyor! Tabelada rakamlar bambaşka olacak

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Togg için hurda desteği yolda! 1 milyon TL'ye kadar hibe, yalnızca 400 bin TL ödeyip...

Togg için hurda desteği yolda! 1 milyon TL'ye kadar hibe, yalnızca 400 bin TL ödeyip...

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

Kuyumculara akın ettiler! 'Hiç görmediğimiz bir kalabalık'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.