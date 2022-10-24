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TOGG için sadece 5 gün kaldı! Fiyatına ilişkin kritik ipucu: Yüzde 10 ÖTV kararı ile bugün satılsa 908 bin lira…

24.10.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG, 29 Ekim’de Gemlik’teki üretim üssünün faaliyete geçecek olması ile seri üretime başlayacak. Açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak! 4 yıl önce başlayan yerli otomobil macerasında nefesler tutulurken, TOGG’un net fiyatı ise hala belirsizliğini koruyor. Ancak diğer C-SUV araçlarla rekabetçi bir fiyatta olacağı ifade edilen TOGG’un Temmuz ayında alınan karar sonrası yüzde 10 ÖTV ile bugünün koşullarında 908 lira gibi bir rakamdan satılması bekleniyor.

TOGG için sadece 5 gün kaldı! Fiyatına ilişkin kritik ipucu: Yüzde 10 ÖTV kararı ile bugün satılsa 908 bin lira…

25 Haziran 2018’de başlayan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için artık sadece 5 gün kaldı. Seri üretimin başlayacağı Togg’un Gemlik Tesisi’nde açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek TOGG’un en önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı şarj özelliği olacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Yerli otomobil 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Tüm bu özelliklerinin yanında fiyatının diğer C segment SUV araçlarla rekabet edecek düzeyde olacağı ifade ediliyor.

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VARANK’TAN TOGG’UN FİYATI İÇİN ÖNEMLİ İPUCU

Bu kapsamda TOGG’un fiyatının ne olacağı merak edilirken geçtiğimiz gün konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan önemli bir açıklama geldi. Bakan Varank, TOGG'un piyasa fiyatıyla ilgili olarak, "C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla TOGG'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir" ifadelerini kullandı.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ

TOGG fiyatına ilişkin bir başka ipucu ise Temmuz ayında alınan karar sonrası ortaya çıkmıştı. Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 kW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece Togg tarafından yapılan üretim destelenecek. Bu gelişme yerli otomobil Togg'un fiyatının belirlenmesinde de etkili olacak.

BUGÜN SATILSA 908 BİN TL

Açıklanan ÖTV oranı ve matrah limitleri Togg’un satışa sunacağı ilk model C-SUV’un fiyatıyla ilgili de önemli ipuçları verdi. Aracın vergisiz fiyatının maksimum 700 bin TL olduğu göz önüne alındığında, bu fiyatın üzerine yüzde 10 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklendiğinde 908 bin TL'lik bir rakam ortaya çıkıyor. Ancak bu rakam günümüz şartlarına göre hesaplanırken, Togg C-SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkacağını hatırlatmakta fayda var.

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2030'A KADAR 1 MİLYON ADET ÜRETİM PLANLANIYOR

2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

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