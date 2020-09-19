FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!

TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 19.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen TOGG ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. TOGG fabrikası inşaatı geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı bir törenle başlamıştı. Son olarak yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat çalışmalarına dair bir paylaşım yapıldı. Peki, TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG ne zaman çıkacak? İşte TOGG fabrikası son durum

TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!

TOGG fabrikası ne durumda sorusu, sabırsızlıkla yerli otomobil TOGG’un üretileceği günü bekleyen vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Son olarak Yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve üretim Merkezi’nin inşaat çalışmalarının plana uygun biçimde devam ettiği bilgisi paylaşıldı. TOGG’un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre TOGG fabrika inşaatı çalışmaları kapsamında 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu ve 2.638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. İşte TOGG fabrikası son durum...

TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!

TOGG FABRİKASI NE ZAMAN BİTECEK?

TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda inşaat çalışmalarıyla ilgili detayların bulunduğu bir video bulunuyor. Paylaşımda; Gemlik’te inşaata başlanmasının üstünden 2 ay geçtiği, 50.000 m3 kazı çalışması, 10.000 m3 yapısal dolgu ve 2.638 zemin güçlendirme kolonu yapıldığı bilgisi geçildi. Aynı zamanda güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber zemin güçlendirme kolonu sayısının 40 bine ulaşacağı belirtildi.

TOGG fabrikası ile ilgili olarak yapılan paylaşımda; ikinci ayın geride kaldığı inşaattaki zemin güçlendirme çalışmalarının plana uygun biçimde devam ettiği duyuruldu. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından TOGG fabrika inşaatının ne zaman biteceği de merak ediliyor. Kaba inşaatın 12 ay sürmesi öngörülüyor. Yerli otomobil TOGG fabrikası inşaat başlama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılım ile 18 Temmuz’da yapılmıştı.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vatandaşlar, TOGG ne zaman çıkıyor ve ne zaman yollarda olacak sorularının yanıtlarını da merak ediliyor. TOGG ile ilgili olarak 2022 senesi itibarıyla ön üretim araçların bantlardan indirilmesi hedeflenenler arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Tren kazasında zarar büyük!Tren kazasında zarar büyük!
SGK'ya yatan prim ücretlerini toplu olarak geri alabilirsiniz! SGK'ya yatan prim ücretlerini toplu olarak geri alabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Mansur Yavaş’tan Bakan Koca’ya koronavirüs önlemi önerisi
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Dikkat! İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız kovuldu
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
İstanbul'da kademeli mesai dönemi! Vali Yerlikaya'dan önemli açıklama
İstanbul'da kademeli mesai dönemi! Vali Yerlikaya'dan önemli açıklama
4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu
4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3,4 milyon dolarlık araba: Aspark Owl
Dünyanın en pahalı elektrikli arabası: Aspark Owl
Volkswagen'in yeni crossover'ı Taos geliyor!
Volkswagen'in yeni crossover modeli: Volkswagen Taos
Yüzlerce son model Ford araba hurdaya döndü!
Tren kazasında zarar büyük!
ÖTV'den sonra Opel Astra HB fiyat listesi
2020 Opel Astra HB fiyat listesi
Toyota Yaris güvenlik testlerinden tam puan aldı!
Yeni Yaris bir ilki başardı
ÖTV sonrası Volkswagen Tiguan fiyatı uçtu!
ÖTV'li Tiguan fiyat listesine baktık!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.