TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!

TOGG fabrikası ne durumda sorusu, sabırsızlıkla yerli otomobil TOGG’un üretileceği günü bekleyen vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor. Son olarak Yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve üretim Merkezi’nin inşaat çalışmalarının plana uygun biçimde devam ettiği bilgisi paylaşıldı. TOGG’un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre TOGG fabrika inşaatı çalışmaları kapsamında 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu ve 2.638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. İşte TOGG fabrikası son durum...

TOGG FABRİKASI NE ZAMAN BİTECEK?

TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda inşaat çalışmalarıyla ilgili detayların bulunduğu bir video bulunuyor. Paylaşımda; Gemlik’te inşaata başlanmasının üstünden 2 ay geçtiği, 50.000 m3 kazı çalışması, 10.000 m3 yapısal dolgu ve 2.638 zemin güçlendirme kolonu yapıldığı bilgisi geçildi. Aynı zamanda güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber zemin güçlendirme kolonu sayısının 40 bine ulaşacağı belirtildi.

TOGG fabrikası ile ilgili olarak yapılan paylaşımda; ikinci ayın geride kaldığı inşaattaki zemin güçlendirme çalışmalarının plana uygun biçimde devam ettiği duyuruldu. Aynı zamanda vatandaşlar tarafından TOGG fabrika inşaatının ne zaman biteceği de merak ediliyor. Kaba inşaatın 12 ay sürmesi öngörülüyor. Yerli otomobil TOGG fabrikası inşaat başlama töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılım ile 18 Temmuz’da yapılmıştı.

TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vatandaşlar, TOGG ne zaman çıkıyor ve ne zaman yollarda olacak sorularının yanıtlarını da merak ediliyor. TOGG ile ilgili olarak 2022 senesi itibarıyla ön üretim araçların bantlardan indirilmesi hedeflenenler arasında.

