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TOGG prototipi test için yola çıktı

02.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluu, yerli otomobil TOGG prototipinin test merkezlerine gönderildiğini duyurdu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine alkışlarla uğurlandığını açıkladı.Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık” ifadelerini kullandı.


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yerli otomobil
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