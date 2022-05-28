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TOGG sevindiren haberi böyle duyurdu: 'Başarıyla ürettik'

28.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG yakın bir zamanda yollardaki yerini almaya hazırlanırken çok kritik bir başarıya daha imza atıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" denildi. Paylaşımda üretim anına ilişkin bir de video yer aldı.

TOGG sevindiren haberi böyle duyurdu: 'Başarıyla ürettik'

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG yollara çıkmak için gün sayarken flaş bir gelişme yaşandı. TOGG sosyal medya hesabından, geçtiğimiz günlerde Almanya’da yol testleri sırasında kamuflajlı bir şekilde ortaya çıkan C–segment SUV‘a ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı.

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Paylaşımda ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği aktarıldı.
“Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık” denilen açıklamada, “Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik” ifadeleri yer aldı.

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TOGG haberi bu video ile birlikte paylaştı:


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