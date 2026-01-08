FİNANS

Togg sıfır araç kampanyasını duyurdu: 0 faizli kredi ve fiyatlar belli oldu

Sıfır araç almayı düşünenlerin araştırdığı markalardan bir tanesi de Togg. Togg, ocak ayına özel finansman seçeneklerini duyurdu. T10F için 600 bin TL kredi, 12 ay, yüzde 0 faiz ve aylık 50 bin TL ile sunulurken T10X için 400 bin TL kredi, 12 ay, yüzde 0 faiz ve aylık 33 bin 334 TL ile sunuluyor.

Hande Dağ

2025 yılının son aylarında otomobil markaları, yaptıkları sıfır araç kampanyalarıyla dikkat çekmişti. Togg da 2026 yılının ilk kampanyasını duyurdu. Togg'un T10F ve T10X için kredi kampanyaları belli oldu. İşte Togg kredi kampanya 2026 ile ilgili detaylar...

T10F: BİREYSEL KULLANICILARA ÖZEL

Togg'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel %0 faiz imkanıyla sunuluyor.

  • T10F V2 versiyon, 600.000 TL kredi tutarıyla, 12 ay vade ile faiz oranı yüzde 0 olacak şekilde 50.000 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10F 4More versiyon, 600.000 TL kredi tutarıyla, 12 ay vade ile faiz oranı yüzde 0 olacak şekilde 50.000 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10F V2 versiyon, 1.700.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,38 olacak şekilde 68.455 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10F V1 versiyon, 1.300.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,42 olacak şekilde 52.847 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10F 4More versiyon, 1.500.000 TL kredi tutarıyla, 36 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,33 olacak şekilde 69.004 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
T10F: KURUMSAL KULLANICILARA ÖZEL

Kurumsal kullanıcılara, 1.900.000 TL 48 ay %2,72 faizli kredi sunuluyor.

  • T10F V2 - T10F 4More versiyon, 600.000 TL kredi tutarıyla, 12 ay vade ile faiz oranı yüzde 0 olacak şekilde 50.000 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10F V2 - T10F 4More versiyon, 1.900.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,72 olacak şekilde 73.212 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10F V1 versiyon, 1.300.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,75 olacak şekilde 50.389 TL aylık ödeme ile sunuluyor.

T10X: BİREYSEL KULLANICILARA ÖZEL

1.700.000 TL 48 ay %2,38 faizli kredi imkanı sunuluyor.

  • T10X V2 versiyon, 400.000 TL kredi tutarıyla, 12 ay vade ile faiz oranı yüzde 0 olacak şekilde 33.334 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10X 4More versiyon, 600.000 TL kredi tutarıyla, 12 ay vade ile faiz oranı yüzde 0 olacak şekilde 50.000 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10X V2 versiyon, 1.700.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,38 olacak şekilde 68.455 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10X V1 versiyon, 1.300.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,42 olacak şekilde 52.847 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10X 4More versiyon, 1.500.000 TL kredi tutarıyla, 36 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,33 olacak şekilde 69.004 TL aylık ödeme ile sunuluyor.

T10X: KURUMSAL KULLANICILARA ÖZEL

1.900.000 TL 48 ay %2,72 faizli kredi imkanı sunuluyor.

  • T10X V2 versiyon, 400.000 TL kredi tutarıyla, 12 ay vade ile faiz oranı yüzde 0 olacak şekilde 33.334 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10X 4More versiyon, 600.000 TL kredi tutarıyla, 12 ay vade ile faiz oranı yüzde 0 olacak şekilde 50.000 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10X V2 - T10X 4More versiyon, 1.900.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,72 olacak şekilde 73.212 TL aylık ödeme ile sunuluyor.
  • T10X V1 versiyon, 1.300.000 TL kredi tutarıyla, 48 ay vade ile faiz oranı yüzde 2,75 olacak şekilde 50.389 TL aylık ödeme ile sunuluyor.

GÜNCEL TOGG FİYATLARI

  • T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.870.000 TL
  • T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.180.000 TL
  • T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
  • T10X V2 4More Obsidiyen: 3.178.000 TL
  • T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.886.000 TL
  • T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.196.000 TL
  • T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
  • T10F V2 4More: 3.178.000 TL

