Togg taksi yollarda: 'İlk kez ben yaptım'

Trabzon'un Çaykara ilçesinde uzun yıllardır taksicilik yapan Mehmet Sabri Kara, Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg T10F modelini sarıya kaplatıp taksiye dönüştürerek, Karadeniz'in zorlu yollarında elektrikli taksi dönemini başlatan ilk isimlerden biri oldu. Kara "Türkiye'de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım" dedi.

Karadeniz'in zorlu coğrafyasında yıllardır direksiyon sallayan taksici Mehmet Sabri Kara, araç tercihiyle dikkat çekti. Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır taksicilik yapan Kara, son araç değişiminde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u tercih etti. Yeni aldığı sıfır kilometre Togg T10F model aracını sarı renge kaplatan Kara, otomobiline taksi tabelası ve taksimetre de taktırarak Karadeniz'de elektrikli taksi dönemini başlattı.

Dik rampaları, virajlı yolları ve değişken hava şartlarıyla bilinen bölgede elektrikli otomobille taksicilik yapmaya başlayan Kara, kısa sürede hem vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekti.

Geçimini turizm taşımacılığıyla sağlayan Kara, özellikle Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de yolcu taşıyor.

Elektrikli taksiyi gören yerli ve yabancı turistler hem aracı inceliyor hem de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

"TÜRKİYE'DE T10F MODELİNİ İLK KEZ BEN TAKSİ YAPTIM"

Karadeniz'in sarp yollarında sessizce ilerleyen elektrikli taksinin sahibi Mehmet Sabri Kara, "Uzungöl'de dünyaca ünlü arabamızı kullanıyorum. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettim. Daha önceden niyetim vardı ancak menzilinin artmasını bekledim. Şimdilik menzille alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Deneyimleyerek öğreneceğiz. Taksiye binenlerin ilk anda ekran hoşuna gidiyor. Araç ile fotoğraf çektirmek istiyorlar. Araca bindikten sonra tekrar arayan yolcular da oluyor. Vatandaşa iyi bir hizmet oluyor" şeklinde konuştu.

Devamında Kara "Türkiye'de T10F modelini ilk kez ben taksi yaptım. Araçtan genel olarak memnunum. Sosyal medya hesabım vardı. Orada Togg ile paylaşımlar yaptıktan sonra paylaşımlarım daha da arttı" ifadelerini kullandı.

Kara "Togg'un farkı çok fazla. Menzilden istediğim performansı alırsam çok memnun olacağım. Vatandaşlar ilk zamanlar çok garipsediler. Lüks araç burada olur mu diye sordular. Araca karşı soğuk olan insanlar vardı aracı tanıyınca daha sıcak bakmaya başladı. Konfor çok iyi. Burada insanların araca bakış açısı değişti. Ses yok, teknoloji çok ileride. Yolcunun rahatlığı çok değişti" dedi.

Kara "Taksi durağına gelip ben özellikle Togg ile gitmek istiyorum diyenler oluyor" diye de ekledi.

"YERLİ VE MİLLİ OLMASI AYRI BİR GURUR VERİYOR"

Çaykaralı Ömer Faruk Kazancı ise, "Alışık olmadığımız bir araç. Burada o kadar para verildi taksi olarak mı kullanılacak ön yargısındaydı. Bence güzel bir yenilik. İnsanlar açısından güzel bir hizmet. Rahat, temiz ve ferah. Yerli ve milli olması ayrı bir gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

