Togg, "Türkiye verdiğimiz sözü tuttuk" dedi, teslimat sayısını açıkladı

"Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk" paylaşımını yapan Togg aralık ayında 6 bin 8, toplamda da 19 bin 583 T10X'in teslim edildiğini açıkladı.

Mayıs ayında 306 araç teslimatıyla başlayan şirket, Haziran ayında 502, Temmuz'da 627, Ağustos ayında 1965, Eylül'de 2204, Ekim'de 3567 adet ve Kasım ayında 4401 adetlik teslimat gerçekleştirmişti.

Togg'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi.

"19 bin 583'

"Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk"

Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik.

Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen < 19 bin 583 > kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle…"

(https://twitter.com/Togg2022/status/1741353503962849624s://)





