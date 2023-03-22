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Togg’un fiyatı herkesi cezbetti! ‘Tüm mal varlığımızı satacağız’

22.03.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un fiyatının açıklanmasının ardından, Türkiye’nin yerli otomobili Bursa’daki bir alışveriş merkezinde kullanıcılarıyla buluştu. Tecrübe merkezinde sergilenen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Togg’u inceleyen bir vatandaş, “Birkaç gündür yollarda görüyoruz. Eşim bütün malvarlığımı satıp alacağım diyor. Ben de almasını isterim, çok güzel bir araç” dedi.

2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefleyen Türkiye’nin otomobili Togg’un fiyatı geçtiğimiz hafta resmen açıklandı. Buna göre V1 RWD standart menzil 953 bin TL, V2 RWD standart menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD uzun menzil 1 milyon 215 bin TL’ olarak belirlendi.

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Kullanıcıya daha yakın olmak isteyen Togg, Türkiye’nin pek çok noktasına mobil tecrübe merkezi kuruyor. Bursa’da bir alışveriş merkezinde ‘Gemlik’ adı verilen rengiyle sergilenen Togg’u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektiriyor. Otomobili ziyaret eden vatandaşlar yetkililerden araç hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 40 gün daha sergilenmesi beklenen Togg’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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“EŞİM TÜM MALVARLIĞINI SATIP ALACAK”

Eşinin tüm malvarlığını satıp Togg alacağını söyleyen Sibel Karadeniz, “Birkaç gündür yollarda görüyoruz. Eşim bütün malvarlığımı satıp alacağım diyor. Ben de almasını isterim, çok güzel bir araç. Gerçekten yakından daha güzelmiş” şeklinde konuştu.

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“ALMADAN ÖNCE YAKINDAN GÖRELİM DEDİK”

Otomobili satın almadan önce yakından incelemek istediğini söyleyen Özcan Başoğlu, “İnternetten takip ediyorduk. "Bir an önce gelsin de görelim" istiyorduk. Burada sergileniyor. Biz de daha yakından bakmak istiyoruz. Almaya niyetimiz var. Başvuru yapmadan önce bir yakından görelim dedik” diye konuştu.

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Togg’u yakından görebilmek için 45 kilometreden geldiğini belirten Volkan Temel, “Dış tasarımı dizayn olarak mükemmel bir araç. Bu fiyata, bu standartlarda alınabilecek başka bir elektrikli araç göremiyorum. İnegöl’den sırf onu görmek için geldik. Allah nasip ederse almayı düşünüyoruz” dedi.


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