Togg yurt dışına açılıyor! Hangi ülkede satılacağı belli oldu, o tarihten itibaren...

Elektrikli otomobil pazarında öne çıkan Togg, yurt dışı pazarına da giriyor. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yayımlanan haberde, Togg’un tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl Münih’te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı’nda tanıtılmasının ardından, Almanya yollarında olacağı bildirildi.

TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobiller pazarında lider konumda bulunduğuna işaret edilen haberde, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da elektrikli otomobillerde yaklaşık yüzde 20 pazar payı anlamına geldiği kaydedildi.

NEDEN ALMANYA TERCİH EDİLDİ?

Haberde, 2024'te satışın 30 bini geçtiği ve bunun Tesla ve BYD'nin toplam satışlarından daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. "Şimdi Almanya ve böylelikle ilk yurt dışı pazarı, adımını takip ediyor" ifadesi kullanılan haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesadüf olmadığı belirtildi.

Stuttgart'ta bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, satışların 2025 sonunda başlamasının planlandığı, alımların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleşeceği aktarıldı.