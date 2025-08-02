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Togg yurt dışına açılıyor! Hangi ülkede satılacağı belli oldu, o tarihten itibaren...

Togg'un ilk yurt dışı pazarına nereden gireceği belli oldu. Alman gazetesinde yer alan habere göre, Togg T10X 2025 sonunda Almanya'da satışa sunulacak. Togg'un Almanya'yı tercih etmesinin nedeni olarak ise Almanya'da yaşayan Türklerin 3 milyondan fazla olması işaret edildi.

Togg yurt dışına açılıyor! Hangi ülkede satılacağı belli oldu, o tarihten itibaren...
Ezgi Sivritepe

Elektrikli otomobil pazarında öne çıkan Togg, yurt dışı pazarına da giriyor. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yayımlanan haberde, Togg’un tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl Münih’te düzenlenecek IAA Mobility Fuarı’nda tanıtılmasının ardından, Almanya yollarında olacağı bildirildi.

Togg yurt dışına açılıyor! Hangi ülkede satılacağı belli oldu, o tarihten itibaren... 1

TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobiller pazarında lider konumda bulunduğuna işaret edilen haberde, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da elektrikli otomobillerde yaklaşık yüzde 20 pazar payı anlamına geldiği kaydedildi.

Togg yurt dışına açılıyor! Hangi ülkede satılacağı belli oldu, o tarihten itibaren... 2

NEDEN ALMANYA TERCİH EDİLDİ?

Haberde, 2024'te satışın 30 bini geçtiği ve bunun Tesla ve BYD'nin toplam satışlarından daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı. "Şimdi Almanya ve böylelikle ilk yurt dışı pazarı, adımını takip ediyor" ifadesi kullanılan haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesadüf olmadığı belirtildi.

Togg yurt dışına açılıyor! Hangi ülkede satılacağı belli oldu, o tarihten itibaren... 3

Stuttgart'ta bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, satışların 2025 sonunda başlamasının planlandığı, alımların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleşeceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye Otomobil togg
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