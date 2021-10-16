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Toyota'dan flaş karar! Küresel üretimi yüzde 15 düşürecekler

16.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Motor, yarı iletken çip sıkıntısı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı tedarik zincir aksaklıkları sebebiyle gelecek ay küresel üretimini yüzde 15 düşürecek.

Toyota'dan flaş karar! Küresel üretimi yüzde 15 düşürecekler

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Japon üreticinin açıklamasına göre firma, çip sıkıntısı ve Kovid-19 kaynaklı tedarik aksaklıkları sebebiyle Kasım 2021 kapsamlı daha önce yaklaşık 1 milyon olarak açıkladığı üretimini yüzde 15 azaltacak.

Buna göre kasım ayında küresel bazda en az 850 bin araç imal edilecek. Kasım 2020'de ise bu oran 830 bin seviyelerindeydi.

Üretim kesintisinin 50 bini Japonya içinde, kalanı ise deniz aşırı fabrikalarda yapılacak.

Toyota'nın açıklamasında ayrıca, "parça tedarik sıkıntılarının sürmesi ve önceki üretim açıklarının telafi edilememesi sebebiyle kasım bazlı üretim planının uyarlandığı" ifade edildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Toyota
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