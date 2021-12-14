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Toyota'dan flaş karar! Üretimi durdurmuştu, uzatıldı

14.12.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü otomobil üreticisi Toyota, fabrikalarındaki üretim durdurmalarını uzattığını duyurdu. Parça tedariğinde çeşitli sorunlar yaşayan firma, artan koronavirüs vakalarını öne sürerek bu kararı verdi.

Toyota'dan flaş karar! Üretimi durdurmuştu, uzatıldı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), etkilerini otomotiv sektöründe hissettirmeye devam ediyor. Son olarak Toyota Motor, koronavirüsün otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu üretim durdurmalarını uzatacağını duyurdu

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Güney Doğu Asya'daki bileşen fabrikalarının Covid-19 salgını nedeniyle aksamalarla karşılaştığını söyledi.

DÖRT FABRİKASINDA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Japon otomotiv devi Toyota, geçtiğimiz hafta tedarik zincirindeki kesinti ve Covid-19 nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıklamıştı.

KÜRESEL ÜRETİM TAHMİNİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ağustos ayında Japon otomobil üreticisi, çip sıkıntısı nedeniyle küresel üretim tahminini düşürdüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Toyota
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