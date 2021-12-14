Toyota'dan flaş karar! Üretimi durdurmuştu, uzatıldı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), etkilerini otomotiv sektöründe hissettirmeye devam ediyor. Son olarak Toyota Motor, koronavirüsün otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu üretim durdurmalarını uzatacağını duyurdu
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, Güney Doğu Asya'daki bileşen fabrikalarının Covid-19 salgını nedeniyle aksamalarla karşılaştığını söyledi.
Japon otomotiv devi Toyota, geçtiğimiz hafta tedarik zincirindeki kesinti ve Covid-19 nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıklamıştı.
Ağustos ayında Japon otomobil üreticisi, çip sıkıntısı nedeniyle küresel üretim tahminini düşürdüğünü açıklamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum