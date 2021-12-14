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Otomobil devi Renault 1700 çalışanını işten çıkaracak

14.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli otomobil üretimine dönme planı kapsamında 1,700 çalışanın işine son verecek. Renault tasarruf amacıyla dünya genelinde 15 bin çalışanını işten çıkaracağını geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

Otomobil devi Renault 1700 çalışanını işten çıkaracak

Fransız otomotiv üreticisi Renault, Fransa’da 1,700 çalışanın işine son verme planı konusunda sendikaların desteğini aldı.

İşten çıkarmalar, 2022-2024 yılları arasında gerçekleşecek, yine bu dönemde 2 bin 500 kişi de işe alınacak.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Renault çalışanlarını temsil eden işçi sendikaları CFE-CGC, CFDT ve FO sendikalarının planı kabul ettiği belirtildi. Şirketten konu hakkında bugün yapılan açıklamada anlaşmayla 9 yeni model üretileceği ve ülkede yıllık 700 binden fazla üretim hedeflendiği belirtildi.

Renault geçen yıl maliyetleri azaltmak için tüm dünyada 14 bin 600 kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

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Renault
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