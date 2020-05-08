FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs tarihinden itibaren üretime başlayacak.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretime başlıyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) açıklamasına göre, şirket, hem Sağlık Bakanlığının hem de global yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda çalışanlarının sağlığını korumak ve iş ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla 21 Mart’ta üretime ara vermişti.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, öncelikle uzun bir aranın ardından ilk iş günü olan 11 Mayıs'ta işbaşı yapan tüm çalışanlarına alınan tedbirler, uygulanması gereken güvenlik kuralları ve yeni çalışma ortamını iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapacak.

Üretim, 12 Mayıs itibarıyla hızı düşürülmüş bir tempo ile başlayarak, ilerleyen günlerde ve haftalarda kademeli olarak arttırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Çalışanlarımızın sağlığı her zaman birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda, koronavirüs salgını nedeniyle 7 hafta boyunca operasyonlarımıza ara vermiştik. Çalışanlarımız için gerekli önemleri alarak güvenli bir şekilde operasyonlarımıza yeniden başlayacağız. Umarım, zor günleri geride bırakarak normalleşme yolunda topluma katkıda bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

UZUN VE DETAYLI BİR SAĞLIK ÖNLEMLERİ LİSTESİ HAZIRLANDI

Öte yandan, açıklamaya göre, üretime yeniden başlama kararı çeşitli faktörlere dayansa da öncelikli olarak eksiksiz ve detaylı hijyen ve sosyal mesafe kurallarını uygulayarak güvenliği sağlamaya dayanıyor. Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yetkili mercilerin tavsiyeleri doğrultusunda uzun ve detaylı bir sağlık önlemleri listesi hazırladı.

Hazırlanan bu önlemler, yönetim ve çalışan temsilcilikleri tarafından onaylandı ve gerekli olduğu durumlarda denetlenecek, gözden geçirilecek ve geliştirilecek bir formatta planlandı. Hazırlanan bu listede sosyal mesafenin korunması, maskelerin zorunlu kullanımı, yeni düzene geçiş için ayrıntılı fabrika hazırlığı, yeni önlemlerin kapsamlı simülasyonları, paylaşılan alanlardaki temizlik ve dezenfekte işlemlerinin sıklaştırılması, çalışma programlarının yeni düzene uyarlanması, 3C kuralının uygulanması (yakın temas, kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durma / kaçınma), şirket servisleri ve kafeteryasındaki ekstra hijyen kuralları gibi pek çok madde yer alıyor.

SAĞLIK KURULUŞLARININ HİZMETLERİNE DESTEK OLARAK ÇEÇİTLİ KATKILARDA BULUNDU

Üretime ara verilen süre boyunca Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, fabrikanın bakım faaliyetleri, ekipman geliştirmeleri ve gelecekteki proje hazırlıkları gibi çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca şirket, üretim becerileri ve uzmanlığı ile çevresinde bulunan sağlık kuruluşlarının hizmetlerine destek olarak topluma çeşitli katkılarda bulundu. Sakarya’daki hastanelere yan sanayisinin desteği ile 30 bin maske ve 7 bin 500 yüz siperi bağışlamakla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları 13 tıbbi test kabinini üreterek Sakarya ve İstanbul’daki hastanelere bağışladı.

Bu kabinler, sağlık personelinin insanlara temas etmeden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmasına imkan sağlıyor. Ayrıca Sakarya’daki hastanelerin ihtiyacını gidecek şekilde 4 adet ventilatör, Türkiye distribütörü ile birlikte bağışlandı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Otomotiv ihracatına koronavirüs darbesiOtomotiv ihracatına koronavirüs darbesi
Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Maskeler bugün satışa çıktı! Maske fiyatı ne kadar?

Maskeler bugün satışa çıktı! Maske fiyatı ne kadar?

Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

Bakan duyurdu! Emekli maaşları erken ödenecek

Ödemeler bugün başlıyor!

Ödemeler bugün başlıyor!

Koronavirüs sonrası talep patladı, iki katı ücret veren bile var

Koronavirüs sonrası talep patladı, iki katı ücret veren bile var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Otomobil satışları Avrupa'da frene Türkiye'de gaza bastı

Otomobil satışları Avrupa'da frene Türkiye'de gaza bastı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç almak mümkün! İşte şartları...

ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç almak mümkün! İşte şartları...

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ford Kuzey Amerika'da üretime 18 Mayıs'ta başlayacak

Ford Kuzey Amerika'da üretime 18 Mayıs'ta başlayacak

Otomotiv ihracatına koronavirüs darbesi

Otomotiv ihracatına koronavirüs darbesi

Alman otomobil üreticileri, tüketiciye teşvik verilmesini istedi

Otomobil üreticilerinden önemli talep! Tüketicilere 30 bin TL'lik destek gelebilir

ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç alabilirsiniz! İşte o şartlar...

ÖTV ödemeden yarı fiyatına araç alabilirsiniz! İşte o şartlar...

Türkiye Avrupa'da otomotiv satışları artan tek ülke

Satışlar sadece Türkiye'de arttı

Volkswagen'in karı ilk çeyrekte yüzde 81 azaldı

Otomobil devine koronavirüs etkisi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.