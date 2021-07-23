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Toyota, Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu

23.07.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toyota Motor, parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi askıya aldığını açıkladı.

Toyota, Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu

Kyodo ajansının haberine göre Japon üretici, Tayland'ın başkenti Bangkok banliyölerinde bulunan üç fabrikasında imalatı durdurdu.

Yıllık üretim kapasitesi 760 bini bulan tesislerde parça tedarik probleminden kaynaklanan durdurma 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Öte yandan Toyota, Japonya'nın Aiçi eyaletinde bulunan Toyota Auto Body tesislerinde de üretimi ağustos başında 5 gün süreyle durduracak.

Aiçi tesislerindeki durdurmanın Alphard ve Vellfire modellerini etkileyeceği bildirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Toyota Tayland
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