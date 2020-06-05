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Toyota Türkiye'den 800 kişilik istihdam

OTOMOTİV HABERLERİ  | 05.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak üretime başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim ve ihracat hedeflerini artırmak için İŞKUR üzerinden 800 kişilik ilave istihdam sağlayacak.

Toyota Türkiye'den 800 kişilik istihdam

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye arasında kayıtlı ve nitelikli iş gücünün desteklenmesi için kısa süreli adaptasyon ve sertifika eğitimleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların yararlanacağı projeyle kaynak, montaj ve boya işçiliği mesleklerinde olmak üzere toplam 800 kişi eğitim alarak fabrikada istihdam edilecek. Kurs programına katılım sağlayan sözleşmeli işçiler, 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecek.

Üretim ve ihracat hedeflerini artırmak için 3 ayda 800 kişilik istihdam sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, dünya genelinde zor koşullarla mücadele edilen bugünlerde de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak istikrarlı üretimi sürdürerek Türkiye ve Sakarya'ya katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda, salgın nedeniyle gerekli tedbirleri alarak üretime başlandığını aktaran Kudo, üretim ve ihracat hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 2020 yılı içerisinde ilave 800 kişilik bir istihdam sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kudo, İŞKUR'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da Sakarya'nın istihdamına güçlü destek veren Toyota'nın yeniden tam kapasite ile üretime başlaması, firmaya bağlı yan sanayinin de işbaşı yapmasını beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kaya, bütün sektörlerde virüse karşı kontrollü ve tedbirli istihdam bilincinin oluştuğunu, Toyota'nın da bu bilinçle 800 kişilik ilave işçi alma taleplerinin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

İŞKUR'un istihdam teşvik programlarının devam ettiğini hatırlatan Kaya, normalleşme sürecinde istihdamını artıracak işverenleri istihdam teşviklerden yararlanmaya davet etti.

Virüsün istihdam üzerindeki etkilerine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"İŞKUR, koronavirüs salgının görülmesi ile birlikte istihdamın Kısa Çalışma Ödeneği ile korunması için olağanüstü bir gayret göstererek, işveren başvurularının tamamı kabul edilmiş ve ödemelerin zamanında çalışanlara yetiştirilmesi sağlanmıştır. Özellikle 15 Mayıs 2020 tarihinden sonrasında işverenlerimizin Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının çok azaldığını, bunun yanında kısa çalışması devam eden işverenlerimizin de bu tarihten sonra üretime ve işe başlama gerekçesiyle Kısa Çalışma Ödeneklerinin iptallerini talep ettiklerini memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla kısa çalışmaya ilişkin gelen iptal taleplerinden, 1 Haziran 2020 tarihinden sonraki normalleşme süreciyle bunun daha fazla artacağı anlaşılmaktadır."

KATILIMCI ŞARTLARI VE BAŞVURU ŞEKLİ

Mesleki eğitim kursuna katılmak isteyen iş arayanların, "Bay, en az lise mezunu, Sakarya'da ikamet ediyor olması ve askerliğini tamamlamış ya da en az 6 ay tecilli olması" şartlarını taşımaları gerekiyor. Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'ye veya İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

KAYNAK:AA

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