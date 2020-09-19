Toyota Yaris güvenlik testlerinden tam puan aldı. Yeni Yaris'in güvenlik donanımı pek açıdan çok başarılı bulundu. 2020 Toyota Yaris'in çarpışma önleme sistemi ise otomobil dünyasında referans olacak gibi görünüyor.

TOYOTA YARİS GÜVENLİK TESTLERİNDEN TAM PUAN ALDI!

Son yıllarda Euro NCAP gibi işinde titiz davranan güvenilir kurumların yaptığı çarpışma testleri ve oto güvenlik testleri çok daha fazla önem kazandı. Kullanıcılar, güvenli bir otomobile sahip olmayı eskisinden çok daha fazla önemserken araba alırken örneğin yeni Yaris Euro NCAP'ten geçti mi gibi aramalar da yapıyor. 2020 Toyota Yaris güvenlik donanımı ile çok iddialı bir çıkış yaptı. Üstelik hem testleri geçti hem de bu alanda yeni teknolojiler için ilham kaynağı olacağını ifade etmiş oldu.

2020 TOYOTA YARİS ÇARPIŞMA TESTLERİNDE

Resmi kaynaklardan yapılan duyuruda 2020 Toyota Yaris modelinin 1997’den beri uygulana gelen ön bariyer çarpışma testinde başarılı olan ilk otomobil olduğu açıklandı. Yaris, Toyota’nın karşıdan gelen trafikle çarpışmayı önlemek için kullandığı en yeni nesil Safety Sense paketi sayesinde çarpışmadan kaçınma teknik testlerinde de tam puan aldı.