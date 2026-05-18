Trafiğe nisanda 182 bin 34 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe nisanda 182 bin 34 aracın kaydı yapılırken 5 bin 713 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 176 bin 321 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalarak 182 bin 34'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 43,6 artarak 3 bin 978'ten 5 bin 713'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı nisanda 176 bin 321 adet artış gösterdi.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45'ini otomobil, yüzde 38,5'ini motosiklet, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 1,9'arını kamyon ve traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 13,8 artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 52,8, traktörde yüzde 41,8, kamyonette yüzde 30,6, kamyonda yüzde 26,7, motosiklette yüzde 25,7, otomobilde yüzde 1,9 artarken minibüste yüzde 26,9 ve otobüste yüzde 10,1 azalış gösterdi.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 32,8, kamyonette yüzde 21,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 11, kamyonda yüzde 4,8, otomobilde yüzde 1,9 artarken traktörde yüzde 33,7, minibüste yüzde 25,5 ve motosiklette yüzde 16,1 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI NİSAN SONU İTİBARIYLA 34 MİLYONU GEÇTİ

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 31 milyon 976 bin 478'den 34 milyon 199 bin 933'e yükseldi.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,3'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan toplam 919 bin 896 taşıttan yüzde 65,8'i otomobil, yüzde 15,1'i kamyonet, yüzde 11,4'ü motosiklet, yüzde 3,2'si traktör, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14'ünün Renault, yüzde 9,9'unun Volkswagen, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 6,7'sinin Hyundai, 6,5'inin Peugeot, yüzde 5,1'inin Citroen, yüzde 4,8'inin Opel, yüzde 4,8'inin TOGG, yüzde 4,7'sinin Fiat, yüzde 4,5'inin Skoda, yüzde 3,3'ünün Kia, yüzde 3,1'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,5'inin Chery, yüzde 2,4'ünün Volvo, yüzde 2,4'ünün BMW, yüzde 2,1'inin Audi, yüzde 2'sinin Nissan, yüzde 1,8'inin Mini, yüzde 1,5'inin Ford, yüzde 1,2'sinin Dacia ve yüzde 9,9'unun diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 608 bin 376'ya gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 28,7 artışla 18 bin 755 oldu. Böylece yılın ilk 4 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 589 bin 621 arttı.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 otomobilin yüzde 40'ının benzin, yüzde 32,5'inin hibrit, yüzde 18,7'sinin elektrikli, yüzde 8,1'inin dizel ve yüzde 0,7'sinin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 697 bin 89 otomobilin yüzde 32,2'sinin dizel, yüzde 31'inin benzin, yüzde 29,6'sının LPG, yüzde 4,5'inin hibrit ve yüzde 2,4'ünün elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,5'i 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,2'si 1501-1600, yüzde 9,7'si 1301-1400, yüzde 8,9'u 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 306 bin 534 otomobilin yüzde 42,2'si gri, yüzde 25,3'ü beyaz, yüzde 11,4'ü siyah, yüzde 10'u mavi, yüzde 5,5'i yeşil, yüzde 3,6'sı kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'eri turuncu ve sarı ile yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

