Trafik sigortasında yeni dönem: Prim hesaplaması değişiyor

Trafikte olası bir kaza durumunda hasarın belli bir kısmını karşılayan ve zorunlu olarak tutulan trafik sigortasında teminat tutarları yeni yıl itibarıyla değişiyor.

SEDDK’nin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde kullanım türü, aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel olarak dikkate alınır hükmü getirildi. Söz konusu değişiklik ile filo olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçeler için 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlaması yapılacak.

TEMİNAT LİMİTLERİ YÜZDE 33 ARTIRILDI!

Düzenlemeye göre trafik sigortasında tüm araç gruplarında teminat limitleri artırıldı. Buna göre, otomobil araç grubunda 2026 yılı teminat limitleri yüzde 33 artırılarak araç başına maddi 400 bin lira, mağdur başına bedeli 3 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Diğer araç gruplarında da söz konusu orana göre güncelleme yapıldı.

7.BASAMAKTAKİ İNDİRİM ORANI %3O'A DÜŞÜRÜLDÜ!

Riskli Sigortalar Havuzu kapsamındaki taksi, minibüs, otobüs ve otobüs (31 koltuk üstü) türündeki araç gruplarında 7. basamakta uygulanan yüzde 40 indirim oranı yüzde 30’a düşürüldü. Düzenlemede, sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri araçlarda sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarlarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, 10-17 koltuklu minibüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı 6 milyon 75 bin liradan 8 milyon 80 bin liraya çıkarıldı.

18-30 koltuklu otobüslerde sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm teminat tutarı da 15 milyon 795 bin liradan 21 milyon 8 bin liraya yükseltilirken, söz konusu oranlar 31 ve üstü koltuklu otobüslerde 31 milyon 590 bin liradan 42 milyon 15 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeye göre, araç ruhsatında yazmak kaydıyla ayakta yolcular için aynı teminat tutarları, sürücü dahil 18-30 koltuğa kadar 10 milyon 3 bin liraya, sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu araçlarda 10 milyon 247 bin liraya yükseltildi.

"SORUNLAR AKADEMİK DÜZEYDE ELE ALINMALI"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen “Katılım Bankacılığı ve Katılım Sigortacılığı Mevzuatı 1. Çalıştayı: Mevcut Durum, Problemler ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay, İZÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar açılış konuşmasını yaptığı çalıştay kapsamında katılım sigortacılığı oturumu gerçekleştirildi.

SEDDK Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, katılım sigortacılığı ile katılım bireysel emeklilik sisteminin mevcut durumunu, uluslararası uyum gerekliliklerini, yönetişim ve yasal altyapısını değerlendirirken, SEDDK’nın hazırladığı taslak yönetmeliğin genel yaklaşımı ve kapsamını katılımcılarla paylaştı. Yıldırım, katılım sigortacılığının geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümüne katkı sağlanabilmesi için danışma komitesi kararlarında en sık karşılaşılan konuların akademik düzeyde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Dünya