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Trafik sigortasında yeni düzenleme: Araç sahipleri dikkat! Tüm kriterler yeniden belirlendi...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik sigortaları ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriteler yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında, yüzde 60 hasarlı araç ağır hasarlı kabul edilecek.

Trafik sigortasında yeni düzenleme: Araç sahipleri dikkat! Tüm kriterler yeniden belirlendi...
Ezgi Sivritepe

Trafik sigortası ile ilgili yeni bir düzenlemenin adımı atıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ağır hasar kriterlerine yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç tam hasarlı kabul edilecek.

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YÜZDE 60'I AŞARSA...

Hasarın, rayiç değerin yüzde 60’ını aşması veya genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek.

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DENETİMLERDE YENİ ÖNLEM

Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu. Tam veya ağır hasara uğramış araçlar trafiğe çıkamıyor, "trafikten çekilmiştir belgesi” olmadan alım-satıma konu edilemiyordu. Yeni düzenlemeyle bu işlemlerin denetimi için de önlem alındı.

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SİGORTA EKSPERİ YAPACAK

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

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Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil SEDDK trafik sigortası
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