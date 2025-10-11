FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Trafikte 6 milyon araç sigortasız! TESK'ten uyarı geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç sayısının her geçen yıl hızla artmasına rağmen sigortalılık oranlarının gerilediğine dikkat çekti. Trafikte 6 milyon aracın sigortasız olduğunu vurgulayan Palandöken, "Sigorta teminatları günün şartlarına göre artırılmalı." ifadelerini kullandı.

Trafikte 6 milyon araç sigortasız! TESK'ten uyarı geldi

Trafikte her geçen gün araç sayısı artarken, sigortalılık oranında da artış yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigorta teminatlarının günün şartlarına göre artırılması gerektiğini söyledi.

6 MİLYON ARAÇ SİGORTASIZ

Palandöken, "Yüksek olduğu için de her yıl 2.5 milyona yakın araç yeni trafiğe kaydoluyor. Dolayısıyla ülkemizdeki toplam araç sayısı TÜİK verilerine göre 32 milyon, bunların yaklaşık 6 milyonu ise sigortasız durumda. Yani zorunlu sigortada dahi 6 milyon aracın sigortası yok. Kasko sigortasında ise bilindiği üzere araç sahiplerinin yüzde 70’i kasko yaptıramıyor." diye konuştu.

Trafikte 6 milyon araç sigortasız! TESK ten uyarı geldi 1

"TEMİNATLARIN DA SİGORTA BEDELLERİNE ORANTILI OLARAK ARTIRILMASI LAZIM"

Sigorta şirketlerinin poliçelerde taksit imkânı sunmasının olumlu bir adım olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Palandöken, "Poliçelerin ödenme taksitlerinin 10 taksite çıkarılması memnuniyet verici ama bugüne kadarki şikayetlerin en büyük nedeni sigorta primlerinin yüksek oluşundan kaynaklanıyordu. Ancak bu sigorta poliçelerinin güncellenmesi, teminatların artırılması ve bununla birlikte ödenecek tazminatların da o oranda yükseltilmesi gerekiyor. Aksi halde fiyatlar ve maliyetler artarken, sigorta poliçelerindeki hasar teminatlarında bir yükselme olmaması sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla teminatların da sigorta bedellerine orantılı olarak artırılması lazım" şeklinde konuştu.

Trafikte 6 milyon araç sigortasız! TESK ten uyarı geldi 2

"SON 10 YILDA MOTOSİKLET SAYISI YÜZDE 120 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Trafikteki risklerin artışına da dikkat çeken Palandöken, "Yine bilindiği üzere en çok kazalar motosikletlerde yaşanıyor. Sigortalılık oranları ise endişe verici. Ülkemizde son 10 yılda motosiklet sayısında yüzde 120 oranında artış var. Buna paralel olarak kaza oranları da aynı şekilde artıyor. Ancak sigorta oranlarına bakıldığında, motosikletlerin yalnızca yüzde 35’i sigortalı, yüzde 65’i sigorta kapsamı dışında. Bu durum kazalara karışan motosikletlerin diğer sürücülerle birlikte ciddi sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ayrıca, yolların yetersizliği ve motosikletliler için ayrılmış bölümlerin eksikliği kazalara karışma oranını da artırıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin can güvenliğinin sağlanması için onlara özel, daha geniş ve güvenli yolların yapılması gerekiyor. Böylece bu tür kazaların daha az hasarlı şekilde atlatılması mümkün olur. Aksi halde kaybedilen her gencin geri dönüşü mümkün olmuyor" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım fiyatı...CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, Cumhuriyet, yarım fiyatı...
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandıKüresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandı

Anahtar Kelimeler:
TESK trafik sigorta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.