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Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Trafik Kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. Yeni düzenlemeyle araç içi ses sistemleri, multimedya ekranlar, telefon tutucular ve araç kameralarıyla ilgili kafa karışıklığı giderilirken, ses sistemi nedeniyle ceza uygulanması da “sesin dışarı taşması ve kayıt altına alınması” şartına bağlandı.

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte uzun süredir tartışma konusu olan araç içi ses sistemleri ve teknolojik donanımlar için yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla hazırlanan düzenleme, özellikle araçlardaki hoparlör, amfi ve subwoofer kullanımıyla ilgili belirsizlikleri netleştirdi. Buna göre araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülere doğrudan ceza uygulanamayacak; işlem yapılabilmesi için sesin araç dışına taşarak kamu huzurunu bozması ve bu durumun somut şekilde kayıt altına alınması gerekecek.

TELEFON TUTUCU, ARAÇ KAMERASI VE DİKİZ AYNASINDAKİ AKSESUARLAR SERBEST

Yeni düzenlemeyle birlikte; direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular artık açıkça istisna kapsamına alındı.

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Böylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı hukuken tescillendi. Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu nesnel ölçülerle yasal bir zemine kavuşturuldu. Araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da istisna kapsamında olacak ve cezai yaptırıma tabi olmayacak.

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı 1

SES SİSTEMLERİNE "MÜZİK KEYFİ" STANDARDI

Araç içi eğlence ve ses sistemlerinde yaşanan standart belirsizliği, yenilikçi bir yaklaşımla çözüme kavuşturuldu. Yapılan netleştirmeyle, araç üreticisinin orijinal donanımlarının yanı sıra, müzik tutkunlarının bagaj konforunu koruyacak net ölçüler belirlendi. Yeni dönemde, araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulması serbest kılınarak standarda bağlandı. Bu sayede sürücülerin araçlarında kaliteli ses deneyimi yaşamalarının önü yasal olarak açıldı.

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı 2

SES CEZASI "DIŞARIYA TAŞMA VE KAYIT" ŞARTINA BAĞLANDI

Yeni yönetmelikle, ses cihazlarının kullanımına ilişkin denetim mekanizması tamamen objektif kriterlere oturtuldu. Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi, "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı. Bu sayede, araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alınarak keyfi uygulamaların önüne geçildi.

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı 3

SEYİR HALİNDE AKILLI EKRAN VE YOLCU KONFORUNA TAM DESTEK

Teknolojik dönüşüme ayak uyduran yeni mevzuat, araç içi dijital ekranların kullanım amacını da net bir biçimde tanımladı. Sürücülerin sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.
Ayrıca, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan M2 ve M3 sınıfı araçlarda (otobüs ve minibüsler) seyahat eden yolcuların konforu da unutulmadı. Yolcuların keyifli bir seyahat geçirmesi amacıyla; koltuklara, mutfak ünitelerine veya ayırma duvarlarına "bireysel sesli ve görüntülü cihazlar" yerleştirilmesi serbestliği aynen korundu.

KAFA KARIŞIKLIĞI BİTTİ, NET DÖNEM BAŞLADI

Yönetmeliğin uygulama maddesine göre İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygulamada yetkili kılındı.
Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil trafik telefon tutucu
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