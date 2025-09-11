Tüm modeller 2 milyon TL'nin altında: Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobiller, hayatımızın bir gerçeği hâline geldi. Daha birkaç yıl öncesine kadar insanların mesafeli davrandıkları elektrikli otomobillerin pazar payları, ODMD tarafından yayımlanan resmî rakamlara göre Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 21’in üzerine çıkmış durumda. Yani satılan her 5 otomobilden bir tanesi elektrikli.

Peki Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde Eylül 2025 fiyatlarına göre en uygun elektrikli otomobil modellerinin hangileri olduğuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

TÜRKİYE’DE SATILAN EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Citroen e-C3: 1.355.000 TL

Citroen e-C3 Aircross: 1.558.000 TL

Hyundai INSTER: 1.577.000 TL

Opel Frontera: 1.587.000 TL

Opel Corsa-e: 1.647.000 TL

BYD DOLPHIN: 1.664.000 TL

Renault R5 E-Tech: 1.752.000 TL

Togg T10X: 1.862.000 TL

Peugeot e-208: 1.884.500 TL

Fiat 600e: 1.919.043 TL

Citroen e-C3:

Citroen e-C3 Plus: 1.355.000 TL

Citroen e-C3 Max: 1.355.000 TL

Citroen e-C3 Aircross:

Citroen e-C3 Aircross Max: 1.558.000 TL

Hyundai INSTER:

Hyundai INSTER Advance: 1.577.000 TL

Hyundai INSTER Cross Advance: 1.627.000 TL

Opel Frontera:

Opel Frontera Edition: 1.810.000 TL

Opel Frontera GS: 1.972.000 TL

Opel Corsa-e:

Opel Corsa-e GS: 1.647.000 TL

BYD DOLPHIN:

BYD DOLPHIN Comfort: 1.664.000 TL

BYD DOLPHIN Design: 1.789.000 TL

Renault R5 E-Tech:

Renault R5 E-Tech Techno EV40: 1.752.000 TL

Renault R5 E-Tech Techno EV52: 1.855.000 TL

Togg T10X:

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

Peugeot e-208:

Peugeot e-208 GT: 1.884.500 TL

Fiat 600e:

Fiat 600e La Prima: 1.919.043 TL

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller bu şekilde. Peki sizin favoriniz hangisi?