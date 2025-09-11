FİNANS

Tüm modeller 2 milyon TL'nin altında: Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobillerin pazar payları her geçen gün biraz daha yükseliyor. Peki bu otomobillerin en ucuzları hangileri? Bu içeriğimizde Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobillere bakacağız.

Tüm modeller 2 milyon TL'nin altında: Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Elektrikli otomobiller, hayatımızın bir gerçeği hâline geldi. Daha birkaç yıl öncesine kadar insanların mesafeli davrandıkları elektrikli otomobillerin pazar payları, ODMD tarafından yayımlanan resmî rakamlara göre Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 21’in üzerine çıkmış durumda. Yani satılan her 5 otomobilden bir tanesi elektrikli.

Peki Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde Eylül 2025 fiyatlarına göre en uygun elektrikli otomobil modellerinin hangileri olduğuna yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

TÜRKİYE’DE SATILAN EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

  • Citroen e-C3: 1.355.000 TL
  • Citroen e-C3 Aircross: 1.558.000 TL
  • Hyundai INSTER: 1.577.000 TL
  • Opel Frontera: 1.587.000 TL
  • Opel Corsa-e: 1.647.000 TL
  • BYD DOLPHIN: 1.664.000 TL
  • Renault R5 E-Tech: 1.752.000 TL
  • Togg T10X: 1.862.000 TL
  • Peugeot e-208: 1.884.500 TL
  • Fiat 600e: 1.919.043 TL

Citroen e-C3:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 1

  • Citroen e-C3 Plus: 1.355.000 TL
  • Citroen e-C3 Max: 1.355.000 TL

Citroen e-C3 Aircross:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 2

  • Citroen e-C3 Aircross Max: 1.558.000 TL

Hyundai INSTER:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 3

  • Hyundai INSTER Advance: 1.577.000 TL
  • Hyundai INSTER Cross Advance: 1.627.000 TL

Opel Frontera:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 4

  • Opel Frontera Edition: 1.810.000 TL
  • Opel Frontera GS: 1.972.000 TL

Opel Corsa-e:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 5

  • Opel Corsa-e GS: 1.647.000 TL

BYD DOLPHIN:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 6

  • BYD DOLPHIN Comfort: 1.664.000 TL
  • BYD DOLPHIN Design: 1.789.000 TL

Renault R5 E-Tech:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 7

  • Renault R5 E-Tech Techno EV40: 1.752.000 TL
  • Renault R5 E-Tech Techno EV52: 1.855.000 TL

Togg T10X:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 8

  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL
  • Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL
  • Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL

Peugeot e-208:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 9

  • Peugeot e-208 GT: 1.884.500 TL

Fiat 600e:

Tüm modeller 2 milyon TL nin altında: Türkiye de satılan en ucuz elektrikli otomobiller! 10

  • Fiat 600e La Prima: 1.919.043 TL

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobiller bu şekilde. Peki sizin favoriniz hangisi?

