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Tüm Togg sahipleri için yeni dönem: Sayı 64'e çıkacak

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, toplam servis sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla devreye giren 11 yeni nokta ile 58’e ulaştı. Marka yıl sonunda bu sayıyı 64'e çıkaracak.

Tüm Togg sahipleri için yeni dönem: Sayı 64'e çıkacak

Togg'un servis ağı hızla büyüyor! Togg, kullanıcıya daha yakın olma hedefi doğrultusunda temas noktaları ağını hızla genişletiyor. Yıl sonuna kadar sabit servis noktası sayısını 64'e çıkarmayı hedefleyen Togg, temas noktaları ile kullanıcılarının yanında olmayı sürdürüyor.

Tüm Togg sahipleri için yeni dönem: Sayı 64 e çıkacak 1

TEMMUZ SONU İTİBARIYLA 11 YENİ NOKTA KAPILARINI AÇTI

Malatya, Bursa, Kocaeli, Ankara, Balıkesir, Denizli, Sakarya ve İstanbul’da hizmete giren 11 yeni servisle birlikte Togg’un servis noktası sayısı İstanbul’da 17’ye, Türkiye genelinde ise 58’e ulaştı. Şirket, yıl sonuna kadar bu sayıyı 64’e çıkarmayı hedefliyor.

Öte yandan markanın Türkiye genelinde kullanıcılara 7/24 hizmet veren mobil servis sayısı ise 43 adete çıktı.
Yapay zekâ destekli çözümlerle hizmet kalitesi artırılıyor

Togg, büyüyen servis ağının yanı sıra yapay zekâ tabanlı Can.ai uygulamasıyla kullanıcı destek deneyimini de güçlendirerek çözüm kabiliyetini ve yanıt hızını artırıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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