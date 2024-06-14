Türkiye, Avrupa, ABD otomobile 'Çin seddi' çekmişti: Ek vergiye karşı ilk hamle geldi! 'Haklarımızı savunmak için gerekeni yapacağız'

Türkiye'nin tüm yakıt tiplerindeki Çin araçlarına ek vergi uygulama kararına Çin'den resmi tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını ve ayrımcı tarifelerin kaldırılması çağrısı yaptıklarını duyurdu. Açıklamada Çinli firmaların haklarını savunmak için gereken tüm eylemlerin yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DEN EK VERGİ KARARI

Türkiye yerli üretimin iç pazarda gerileyen payının yükseltilmesi, cari açığın azaltılması ve yatırımın teşvik edilmesi amacıyla Çin'den ithal akaryakıt motorlu ve hibrit otomobillere en az 7 bin dolar olmak üzere yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirmişti. Karar 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Bazı kısıtlamalara tâbî Çin'den ithal elektrikli araçlarda hâlihazırda yüzde 40 ek gümrük vergisi alınıyordu. Son kararla birlikte tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi gelmişti.

AB KOMİSYONU DA YÜZDE 38'E VARAN EK VERGİ GETİRDİ

Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 38,1'e varan oranlarda geçici vergi uygulayacağını duyurdu. Temmuz ayına kadar yürürlüğe girmesi muhtemel tarifelerin BYD için yüzde 17.4, Geely için yüzde 20 ve SAIC için yüzd 38.1 olacağını söyledi. Soruşturmada iş birliği yapan diğer şirketlere yüzde 21, işbirliği yapmayan şirketlere ise yüzde 38.1 oranında tarife uygulanacak.

ABD'DE 4 KAT ARTIŞ

Bu alanda ABD de ek vergi kararı almıştı. ABD yönetimi, geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti.

ÇİN’DEN DİĞER ALANLARDA MİSSİLLEME

Çin daha önce misilleme yapmaya hazır olduğunun sinyalini vererek tarım, havacılık ve büyük motorlu araçlara yönelik tedbirler almakla tehdit etti. Pekin şimdiden bazı Avrupa içkileri hakkında soruşturma başlattı ve yakında bir sonuç alınabilir.





