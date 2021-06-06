Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Ford ve Fiat başı çekti

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61,9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı.

TOPLAM SATIŞLARDA İLK 5 MARKA

ODD raporundaki bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 6 bin 260 satışla Volkswagen (VW) ve 5 bin 330 satışla da Renault takip etti.

Ford, 4 bin 463 satışla dördüncü ve Toyota da 3 bin 466 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA VOLKSWAGEN ÜÇÜNCÜ OLDU

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 135'le Fiat oldu. Fiat'ı, 5 bin 33'le Renault ve 4 bin 506 ile Volkswagen izledi.