Türkiye'de otomobil sektörü için resmen yeni dönem! Patlama yaşandı, talep oraya yöneliyor...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında arttı. Buna göre,otomobil ve hafif ticari araç pazarı 489 bin 366 adet olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazarda ithalat payı, yüzde 70,9 ile tarihi yüksek seviyelere ulaştı.

YERLİ ARAÇ SATIŞI AZALDI!

Satışlarda ithal ve yerli karşılaştırması da yapıldı. Buna göre, Ocak- Mayıs döneminde ithal araç satışları yüzde 7,5 oranında artışla 349 bin 350 adede yükselirken, yerli araç satışları yüzde 4,6 oranında düşüşle 140 bin 16 adede geriledi.

İTHAL ARAÇLARA İLGİ DAHA FAZLA

Mayıs ayında satılan 107 bin 730 aracın 79 bin 549 adedi ithal araçlardan oluştu. Böylece mayısta ithal araç payı yüzde 73,8'e ulaştı. Mayısta ithal araç satışları yüzde 12 oranında artarken, yerli araç satışları yüzde 3,7 oranında geriledi.



Türkiye'de otomotiv pazarında ithal araç payı, 2020'de yüzde 54,3 idi ancak geride kalan beş yılda sürekli artış gösterdi.

HAFİF TİCARİDE İTHAL PAYI YÜZDE 80'E DAYANDI

Özellikle hafif ticari araç pazarında ithalat payındaki hızlı artış dikkat çekiyor. Hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 adet olurken, ithalatın payı yüzde 79,9 olarak kayıtlara geçti.



Bu dönemde ithal hafif ticari araç satışları yüzde 16,7 oranında artışla 75 bin 926 adede yükselirken, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 39,4 oranında düşüşle 19 bin 113 adede geriledi.

Aynı dönemde otomobil pazarı yüzde 5,1 oranında artarak 394 bin 327 adet olurken, ithal otomobil payı yüzde 69,3 oldu.



LÜKS ARAÇ SATIŞINDA PATLAMA

Bu dönemde ithal otomobil satışları yüzde 5,2 oranında artışla 273 bin 424 adet olurken, yerli otomobil satışları 5 artışla yüzde 120 bin 903 adet oldu.

Türkiye'de son yıllarda özellikle lüks ithal araç satışlarında patlama yaşanırken, vergi avantajları nedeniyle elektrikli araçlara da ilgi arttı.

Kaynak: Nefes