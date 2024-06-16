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Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 14:19
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Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında ocak-mayıs döneminde Türkiye'de üretim yapan markaların satışlardaki payı yüzde 31,11, ithal araçların payı ise yüzde 68,89 oldu.En fazla yerli araç satışı sıralamasında lider Fiat olurken, en fazla ithal araç satışı gerçekleştiren marka Volkswagen oldu.

Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk 5 aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 38,20 oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti.

YERLİ-İTHAL SATIŞ RAKAMLARI

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 471 bin 743 adetlik pazarda, yerli üretim araç satışı 146 bin 727 oldu. İthal araç satışı ise 325 bin 16 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 31,11, ithal araçların payı ise yüzde 68,89 oldu.

SON 5 YILDA YERLİ-İTHAL DAĞILIMI

Son 5 yıla bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti.

ODMD verilerine göre, geçen yıl sonunda yerli üretim araçların toplam satıştaki payı yüzde 35,20 ve ithal araçların payı da 64,79 seviyesinde ölçüldü.

Satışlarda yerli oranı 2021'de yüzde 43,89 iken, 2022 sonunda 43,81'e geriledi.

2020'de yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 45,72, ithalin payı ise yüzde 54,27 olmuştu. 2019'da yerli üretimin payı yüzde 43,01 ve ithalin payı yüzde 56,98 olarak kayıtlara geçmişti.

YERLİ SATIŞLARDA ÖNE ÇIKAN MARKALAR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 58 bin 212 adetlik satışın 50 bin 501'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında başı çekti.

Fiat'ı, 53 bin 708 toplam satışın 38 bin 285'i yerli üretim olan Renault ve 23 bin 651 toplam satışın 16 bin 118'i yerli üretim olan Toyota takip etti.

Hyundai, 24 bin 380'lik toplam satış içerisinde 15 bin 247 yerli satışla dördüncü, Ford da 37 bin 313 toplam satış içerisinde 14 bin 727 adetlik satışla beşinci oldu.

Togg'un toplam satış rakamı ise 11 bin 288 olarak bildirildi.

İTHAL SATIŞLARDA MARKA SIRALAMASI

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında beş ayda gerçekleştirdiği 35 bin 168 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'in ardından 26 bin 990 satışla Chery, 26 bin 193 satışla Peugeot, 24 bin 28 satışla Citroen ve 22 bin 586 satışla Ford sıralandı.

(AA)

Express


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otomotiv
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