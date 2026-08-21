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Türkiye'deki kullanıcılar dikkat: Lüks otomobil markasının frenleri tutmuyor!

Lüks otomobil üreticisi BMW, şaft bağlantısındaki aşınma nedeniyle binlerce aracını servise çağırdı. Sorunun güç kaybının yanı sıra şanzıman kilidinin devre dışı kalmasına neden olabileceği belirtilirken, Türkiye'deki kullanıcıların da şasi numaralarıyla araçlarını kontrol ettirmeleri önerildi.

Türkiye'deki kullanıcılar dikkat: Lüks otomobil markasının frenleri tutmuyor!
Cansu Çamcı

Lüks otomobil üreticilerinden BMW, şaft bağlantı noktalarında tespit edilen teknik bir problem nedeniyle binlerce aracını servislere çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kayıtlarına "26V52500" koduyla geçen resmi bildiriye göre, şaft bağlantısındaki beklenmeyen aşınma araç güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

ŞAFT ARIZASI GÜÇ AKTARIMINI KESEREK KAYMA RİSKİ OLUŞTURUYOR

Geri çağırmaya konu olan teknik aksaklık, tahrik şaftının arka diferansiyele bağlandığı noktada meydana geliyor. Söz konusu bağlantının aşınması veya kopması halinde, araç hareket halindeyken arka tekerleklere güç aktarımı aniden kesilebiliyor.

Asıl güvenlik riski ise park esnasında ortaya çıkıyor; şanzıman kilit mekanizması devre dışı kalabileceği için, el freni çekilmeyen araçlar özellikle eğimli zeminlerde kendiliğinden hareket edebiliyor. Resmi makamlar, şu ana kadar bu arızadan kaynaklı herhangi bir kaza veya yaralanma vakasının yaşanmadığını açıkladı.

ETKİLENEN BMW MODELLERİ VE BELİRTİLER

Geri çağırma operasyonu, markanın 5, 7 ve 8 serisi altındaki belirli üretim yıllarına ait modellerini kapsıyor:

2021-2023: BMW 540i, 540i xDrive, M550i xDrive

2022-2026: BMW 840i, 840i xDrive Coupe ve Gran Coupe

2024-2026: BMW 750e xDrive Plug-in Hybrid

Arıza tamamen gerçekleşmeden önce araçta şu belirtiler gözlemlenebiliyor:

-Yük altındayken hissedilen titreşim

-Arka bölümden gelen tıkırtı sesleri

-Ani ivmelenmelerde vuruntu hissi

-Çekişte kesinti ve geçici güç kayıpları

Türkiye deki kullanıcılar dikkat: Lüks otomobil markasının frenleri tutmuyor! 1

ÜCRETSİZ ONARIM SÜRECİ VE YETKİLİ SERVİS İŞLEMLERİ

BMW yetkili servisleri, kapsama giren araçların şaft ve diferansiyel bağlantılarını ücretsiz olarak kontrol edecek. İnceleme sonucuna bağlı olarak bağlantı noktası özel bir yapıştırıcıyla güçlendirilecek ya da şaft ile arka diferansiyel mekanizması tamamen yenilenecektir. Araç sahiplerine yönelik resmi bilgilendirme mektuplarının ekim ayının başına kadar ulaştırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARI DA İLGİLENDİRİYOR

Operasyon şu an için ABD merkezli yürütülse de teknik uzmanın uyarısı net: Türkiye’deki BMW kullanıcılarının da şasi numaraları üzerinden araç durumlarını kontrol ettirmeleri büyük önem taşıyor.

Sürücülerin, yetkili servis kontrolü tamamlanana kadar özellikle eğimli alanlardaki parklarda el frenini mutlaka çekmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMW Araç
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