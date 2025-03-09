FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu

09.03.2025 15:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye otomotiv endüstrisi şubat ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün geçen ay yaptığı ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüş yaşadı.

Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 14,3 pay alan otomotiv sektöründe en fazla dış satım, 1 milyar 224 milyon dolar dolarlık ihracatla "tedarik endüstrisi" grubunda gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla şubatta binek otomobiller ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolara, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 9,5 azalışla artışla 211 milyon dolara geriledi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 480 milyon dolar, çekici ihracatı ise 116 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım geçen senenin şubat ayına göre yüzde 7 azaldı. Önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41, Çekya'ya yüzde 27'lik ihracat artışları dikkati çekti.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya dış satım geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti. Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 90, Portekiz'e yüzde 251 ihracat artışı görüldü.

Üç haneli ihracat artışının yaşandığı eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda Almanya'ya yüzde 120, İspanya'ya ise yüzde 198 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Birleşik Krallık'a yüzde 63, Polonya ve Sırbistan'a üç haneli artışlar kaydedildi.

Otomotivde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 7 artışla 470 milyon dolarlık ürün gönderildi. Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 316 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ihracat ise yüzde 17 azalışla 299 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...
Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyorÇadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyor
Anahtar Kelimeler:
İhracat otomotiv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

Sivasspor'da korkutan olay! Rey Manaj sakatlanarak hastaneye kaldırıldı... Yerine giren oyuncu da saniyeler sonra sakatlanıp hastaneye kaldırıldı!

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

SGK harekete geçti! Maaş alabilmek için yaptılar... Faiziyle geri alınacak

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

4 bin TL fiyatı var... Köyde kurdu, yurt dışına satıyor

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyor

Çadırda başladı, 7 bin m2'lik fabrikaya dönüştü! ABD'ye satıyor

Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!

Emekli maaşına seyyanen zam ve 2000 sonrası emekliye intibak çıkışı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.