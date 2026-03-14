Uyarı geldi! Polis sadece onlara ceza kesmeyecek: Bu özelliğe sahipseniz dikkat

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun düzenlemesi ile trafikteki araçlar ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan denetimler nedeniyle araç sahipleri otomobillerini söz konusunu kanuna uygun bir hale getirmeye çalışıyor.

ARAÇLARINDAN SÖKTÜRMEYE BAŞLADILAR

APP plakalar, multimedya ekranlar, ses sistemi gibi özellikleri bulunduran araç sahipleri ceza ödememek için otomobillerinden bu özellikleri söktürmeye başladı. Bazı otomobil sahipleri ise ses sistemini aracında bir şekilde saklayarak söktürmemek için yeni çözümler arıyor.

UYARILAR GELDİ

Kafaların en çok karıştığı nokta ise multimedya ekranlar oldu. Aracına multimedya ekran taktıranlar yanlış anlaşılmalardan dolayı ekranı söktürmeye başladı. Araç aksesuarı sektöründen ise konu ile ilgili uyarılar geldi.

HANGİ EKRANLAR YASAK?

Buna göre, torpido üzerine monte edilen ve görüş açısını kısıtlayan ekranlar ve çakmaklığa takılarak çalışan aksesuarlar yasak kapsamında bulunuyor. Orijinal teybin yerine ve aynı ölçülerde monte edilen multimedya ekranlar için ise yasak bulunmuyor.

Yasak kapsamında bulunan multimedya ekran ise şu şekilde:

21 BİN TL PARA CEZASI

1 Nisan itibarıyla kanuna uygun olmayan multimedya ekranın tespiti halinde ise sürücüye 21 bin TL cezası kesilecek ve araç trafikten 30 gün boyunca men edilecek.

Yönetmeliğe uygun multimedya ekranlar ise şu şekilde: