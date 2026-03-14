Uyarı geldi! Polis sadece onlara ceza kesmeyecek: Bu özelliğe sahipseniz dikkat

Görüş açısını bozmayan multimedya ekranlar yasak olmamasına rağmen yanlış bilinen bilgiler nedeniyle talep ciddi şekilde azaldı. Aracında multimedya ekran bulunduran araç sahipleri yanlış bilgilerden dolayı söktürmeye başladı. Araç aksesuar sektöründen ise durum ile ilgili uyarılar geldi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun düzenlemesi ile trafikteki araçlar ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan denetimler nedeniyle araç sahipleri otomobillerini söz konusunu kanuna uygun bir hale getirmeye çalışıyor.

ARAÇLARINDAN SÖKTÜRMEYE BAŞLADILAR

APP plakalar, multimedya ekranlar, ses sistemi gibi özellikleri bulunduran araç sahipleri ceza ödememek için otomobillerinden bu özellikleri söktürmeye başladı. Bazı otomobil sahipleri ise ses sistemini aracında bir şekilde saklayarak söktürmemek için yeni çözümler arıyor.

UYARILAR GELDİ

Kafaların en çok karıştığı nokta ise multimedya ekranlar oldu. Aracına multimedya ekran taktıranlar yanlış anlaşılmalardan dolayı ekranı söktürmeye başladı. Araç aksesuarı sektöründen ise konu ile ilgili uyarılar geldi.

HANGİ EKRANLAR YASAK?

Buna göre, torpido üzerine monte edilen ve görüş açısını kısıtlayan ekranlar ve çakmaklığa takılarak çalışan aksesuarlar yasak kapsamında bulunuyor. Orijinal teybin yerine ve aynı ölçülerde monte edilen multimedya ekranlar için ise yasak bulunmuyor.

Yasak kapsamında bulunan multimedya ekran ise şu şekilde:

21 BİN TL PARA CEZASI

1 Nisan itibarıyla kanuna uygun olmayan multimedya ekranın tespiti halinde ise sürücüye 21 bin TL cezası kesilecek ve araç trafikten 30 gün boyunca men edilecek.

Yönetmeliğe uygun multimedya ekranlar ise şu şekilde:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Yüzde 98’i tamamlandı’ Uraloğlu açıkladı‘Yüzde 98’i tamamlandı’ Uraloğlu açıkladı
Baykar’ın K2 kamikaze İHA’sı ortaya çıktı! İlk testleri geçti: 2000 km menzil, 13 saat havadaBaykar’ın K2 kamikaze İHA’sı ortaya çıktı! İlk testleri geçti: 2000 km menzil, 13 saat havada

En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

