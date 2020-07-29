Uygun fiyatlı sıfır araçlar 2020! En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar?

el araba fiyatlarındaki artış ve sıfır araç bulunurluğunun azlığı vatandaşların en ucuz sıfır araba fiyatları 2020 araştırmasını artırdı. Bazı modellerde 2. el araba fiyatlarının sıfır araba fiyatlarını geçmesiyle araba almayı düşünen çok sayıda vatandaş alınabilecek en ucuz sıfır araba konusunda araştırma içine girdi. Son liste fiyatlarının ardından uygun fiyatlı sıfır araçlar 2020 yılı için bir miktar değişiklik gösterdi. İşte en ucuz sıfır araba fiyatları 2020! Sıfır araba fiyatları 2020 Sıfır araba satın almak isteyen vatandaşlar için markaların internet sitelerinde en uygun sıfır araba fiyatları ile alakalı açıklamalar bulunuyor. Türkiye’de satış yapan araba markalarının Mart ayı liste fiyatlarına göre 100 bin TL’nin altında araba bulunmuyor. En uygun 0 km araçlar içerisinde gösterilebilecek olan Citroen C3 Feel 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel arabanın kampanyalı fiyatı 137.500 TL. Citroen’in bir diğer modeli olan ve en uygun sıfır araba fiyatları arasında bulunan C3 AirCross SUV Shine 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 tam otomatik otomobilin kampanyalı fiyatı ise 190.500 TL. Aynı zamanda C-Elysee Feel 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 ileri manuel otomobil kampanyalı fiyatı da 145.000 TL. En uygun fiyatlı arabalar içerisinde Dacia markasının bazı modelleri de yer alıyor. Dacia Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp fiyatı 127.100 TL olarak listeleniyor. Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 liste fiyatı ise 145.100 TL olarak görünüyor. En ucuz sıfır arabalar arasında Fiat markasının da bazı modelleri bulunuyor. Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı anahtar teslim fiyatına göre 104.900 TL. Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP ise Haziran ayı kampanyalı fiyatına göre 119.900 TL.

En ucuz sıfır araba fiyatları içinde Fiat markasının Panda modeli de bulunuyor. Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 103.900 TL. 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT kampanyalı ve anahtar teslim fiyatı ise 144.900 TL. Bunun yanı sıra Fiat 500X Urban 1.0 120 HP Firefly MT kampanyalı fiyatı 177.900 TL olurken Fiat 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı da 138.900 TL olarak görünüyor. Diğer en ucuz sıfır araçlar hangileri? Vatandaşların merak ettiği en uygun sıfır araba fiyatı olarak Ford markasının bazı modelleri de gösterilebiliyor. Bir dönemin popüler Ford araçlarından Ford Fiesta Titanium 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS6 ileri otomatik benzin aracı kampanyalı fiyatı 171.000 TL olarak belirleniyor. Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT-123PS 6 ileri manule benzin aracının kampanyalı fiyatı da 167.200 TL. Bunun yanı sıra Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 ileri otomatik benzinli aracın liste fiyatı 165.900 TL olurken Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 6 ileri manuel benzinli aracın liste fiyatı ise 190.600 TL olarak listeleniyor.

Vatandaşlar tarafından sıkça sorulan en ucuz sıfır araba ne kadar sorusunun cevabı yaşanan gelişmelerle beraber sıkça değişiyor. En ucuz 0 km araçlar arasına Honda’nın Civic Seda 1.6L Dream Düz Benzinli aracı da girebiliyor. Aracın fiyatı 165.000 TL. En uygun fiyatlı sıfır araba olarak gösterilebilecek bazı Hyundai araçları da bulunuyor. Hyundai i10 1.0MPI 5 ileri düz jump benzinli aracın liste fiyatı 118.050 TL iken i20 1.2 MPI 5 ileri düz jump benzinli aracın fiyatı da 131.800 TL olarak listeleniyor. Elantra 1.6 MPI 6 ileri Düz Style benzinli araç 156.300 TL olurken Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri düz style benzinli araç fiyatı da 166.950 TL. Kia araçların Picanto Live 1.0L benzin otomatik 2020 modeli kampanyalı fiyatı ile 126.600 TL, Rio Cool 1.4L benzin otomatik 100 PS modeli kampanyalı fiyatı ile 127.900 TL, Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS modeli ayı Haziran kampanyalı fiyatı ile 154.900 TL, Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel aracın Haziran ayı fiyatı 146.900 TL ve Kia Sportage Cool 1.6L benzin manuel 132 PS aracın Haziran ayı fiyatı da 187.900 TL oluyor. Mitsubishi markası için en uygun fiyata sıfır araba olarak Yeni Space Star 1.2 Intense CVT 141.900 TL’lik fiyatı ile gösterilirken Nisan markasında ise Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia 144.100 TL’lik kampanyalı fiyatı ile gösteriliyor.