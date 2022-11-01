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SON DAKİKA: TOGG için sürpriz iddia! Adı değişecek mi? Uzman isim TOGG için fiyat verdi

01.11.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye'nin ilk yerli aracı TOGG, 29 Ekim Pazar günü banttan indi! Seri üretime ne zaman geçileceğini ilişkin resmi ağızdan açıklamalar da peş peşe geldi. Buna göre TOGG'un Mart ayında satışa sunulacağı ifade edildi. TOGG'un adı değişebilir mi? Bayiler üzerinden değil online olarak satılacak TOGG'un fiyatı hakkında da dikkat çeken bir yorum geldi.

Son dakika haberi: Otomotiv Yazarı Emre Özpeynirci, TV 100'de katıldığı yayında TOGG'un fiyatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TOGG'un adının da değişebileceğini belirten Özpeynirci, 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yerli üretim için yola çıktı. Ortaya çıkan ilk aracın SUV modeli olduğunu görüyoruz. Güçlü bir modelle çıkıp dünyaya mesaj vermek istediler. Şubat ayında fiyatı belli olacak ismi de değişebilir.' ifadelerini kullandı.

İşte Emre Özpeynirci'nin TOGG'un fiyatı ve dizaynıyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar...

'TOGG MART AYINDA SATIŞA SUNULACAK'

'Türkiye'nin 60 senelik bir otomotiv geçmişi var. Dünyanın en iyi üretim yapan ülkelerinden biriyiz. Yerli üretim için yola çıkıldı doğru da yapıldı. Gelişmiş ülkelerde sıfır emisyonlu araçlar kullanılıyor. TOGG için de elektrikli araçla yola çıkıldı. Önümüzdeki Mart ayında satışa sunulacak.

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TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK? 800 BİN TL...

Şubat gibi fiyatının açıklanması bekleniyor. SUV dediğimiz yüksek bir araç. İlk etapta fiyatı yüksek olacak. O segmentteki içten yanmalı benzin, dizel araçlarla rekabet edebilecek seviyede. Hem Bakan Bey'in hem CEO Karakaş'ın söylediklerine göre içten yanmalı araçlarla karşılaştırılacak.

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O araçların fiyatı da 800 bin TL ile 1.2 milyon TL arasında değişiyor. TOGG'un da 900 bin TL'den başlaması bekleniyor. Tabi ki kurlardaki değişim araç fiyatını değiştirebilir. Sonuçta herkesin ulaşabileceği bir araç olmayacak. CEO Gürkan Karakaş da güçlü bir araçla çıkmak istediklerini ifade etmişti.

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BAYİLERDEN SATIŞ OLMAYACAK, ONLİNE OLARAK SATILACAK

İlk etapta herkesin ulaşabileceği bir araçtı fakat üç dört sene sonra o araçlar üretilecek. Araç sonuçta bayiler üzerinden satılmayacak, online olarak satılamayacak. Teslimat noktaları oluşturulacak. Elektrikli araç satan çoğu firma bu sistemi kullanıyor.'

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