ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'tan şaşırtan bir hamle geldi. Dev kahve zinciri, Japonya'daki faaliyetlerinin olası satışı için yatırım bankalarıyla çalışıyor. Şirketin Japonya operasyonlarının değerinin 3 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Starbucks, Asya'daki en önemli pazarlarından biri olan Japonya'daki faaliyetlerinde hisse satışına hazırlanıyor. Şirketin, satış sürecini yürütmek üzere Citigroup ve Morgan Stanley dahil olmak üzere bankalarla çalıştığı belirtildi.

İlk temasların başladığı belirtilirken satışa konu olacak hisselerin oranı henüz netleşmedi.

3 MİLYAR DOLARLIK İHTİMAL

Starbucks'ın Japonya'daki faaliyetlerine ilişkin stratejik seçenekleri değerlendirdiği ilk kez haziran ayında gündeme gelmişti. Eylül ayında ise şirketin çoğunluk hisselerini devretmeyi değerlendirdiği ve Japonya operasyonlarının değerinin yaklaşık 3 milyar dolara ulaşabileceği bildirilmişti.

Potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin başlaması, satış hazırlıklarının yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor. Ancak kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

JAPONYA'DAKİ MAĞAZA SAYISI ARTIYOR

Starbucks'ın 27 Eylül 2026'da sona eren mali yıla ilişkin faaliyet raporuna göre şirketin Japonya'da doğrudan işlettiği mağaza sayısı 1.883'ten 1.945'e yükseldi. Şirket, bir yıl içinde 78 yeni mağaza açarken 16 mağazasını kapattı.

ÇİN'DEN SONRA JAPONYA

Starbucks, daha önce Çin'deki perakende faaliyetlerinin yönetim kontrolünü yatırım şirketi Boyu Capital'e devretmişti.

Japonya'da da benzer bir satışın gerçekleşmesi halinde şirketin Asya'da doğrudan mağaza işletmeye dayanan büyüme stratejisinde önemli bir değişim yaşanacak.