Uzmanlar 2021 ikinci el araba fiyat tahminlerini paylaştı... İkinci el araba fiyatları düşer mi, ne olur?

Koronavirüs pandemisinden dolayı üretimin durması ve sıfır araç fiyatlarının taleplere yetişememesi ikinci el araba fiyatlarını artırmıştı. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana yaşanan bu durumun üzerine bir de ÖTV zammı eklenince vatanadaşlar ikinci el araba fiyatlarının düşmesinden neredeyse umudu kesti. Sıfır araçların tekrar üretime başlamasıyla birlikte vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek araştırmaya başladı. Bu yılın sonuna kadar ikinci el araba fiyatlarının düşmeyeceğini düşünen vatandaşlar, uzmanların 2021 ikinci el araba fiyat tahminlerini araştırıyor. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç'un otomobil fiyatları yorumlarını derledik. İşte uzmanlardan 2021 yılı ikinci el araba tahmin yorumları...

UZMANLARDAN 2021 YILI İKİNCİ EL ARABA FİYAT TAHMİNLERİ İkinci el araba alarak araba ihtiyacını karşılamak isteyen ya da koronavirüsten dolayı toplu taşıma araçlarına binmek istemeyen vatandaşlar, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek araştırmaya başladı. İnternet üzerinden araştırma yaparak, ikinci el araba fiyatlarının 2021 yılında ne olacağına dair uzman yorumlarını araştıran vatandaşlarımız için Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç'un otomobil fiyatları yorumları... Peki ikinci el araç piyasası ne olacak? İşte uzmanlardan 2021 yılı ikinci el araç fiyatları tahminleri...



"ÖTV ZAMMI 2021 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARININ TUZU BİBERİ OLDU" Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ikinci el araba piyasasının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasındaki artışın 2021 yılına kadar devam edeceğini ifade etti. Yanık, "İkinci elde fiyat artışı yıl sonuna kadar devam eder. Göstergeler onu gösteriyor. 2021'de ise düşmesinden vazgeçtik sabitleyebilirsek bile yeter. 2021'in başında her sene olan KDV, ÖTV, muhtasardaki oynamalar otomatikman fiyat yansımasına sebep olacak. Son ÖTV zammı da bu artışların tuzu biberi oldu" dedi. Araba alan insanların, ikinci el aracın yaş, model gibi birçok özelliğini incelemeden aldıklarını söyleyen Yanık, insanların acele ettiğini ve bir an önce bir araç almak istediğini belirtti. Yanık açıklamasına, "8 yaşa kadar talep varken şu anda yaşa bakılmaksızın insanlar bir araba alma telaşına düştüler. Bir an önce düzgün bir araba alma telaşındalar. Markası, modeli, yaşı fark etmez 'eli ayağı düzgün olsun yeter' diyerek araç alıyorlar" diyerek devam etti.

"İNTERNETTE VERİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİL İLANI EĞLENCE AMAÇLI" Yanık, internetteki bazı pahalı ikinci el otomobil ilanlarının eğlence amaçlı verildiğini söyleyerek gündem olduklarını ve bu kişilerin toplum tarafından ciddiye alınmadıklarını belirtti. Asıl sorunun bunlar değil de düzgün araçların fiyat artışı olduğunu aktaran Yanık, "Burada basında söylentiler ve halk arasındaki konuşmalar abartılmasına sebep oldu. Şahin'e Doğan'a kimse bakmıyor. Bu internetteki fiyatlar bizim araştırmamıza göre tamamen eğlence amaçlı, bir tane satabilir miyiz havasından esinlenerek yazdıkları fiyatlar. Bunlar toplumda çok ciddiye alınmıyor ve o arabalara bu fiyatlar verilmiyor. Alan olursa da çok meraklısı oluyor. Bizim asıl sıkıntımız eli yüzü düzgün, aileye hitap eden arabaların fiyatlarının yukarıya doğru artması." dedi.



"2020 SONUNDA İKİNCİ EL ARAÇLARIN FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK" Yanık açıklamasında hükümete çağrı yaparak, ikinci el otomobil fiyatlarının neden bu kadar arttığının sorgulanması ve değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Yanık açıklamasında, "Buradan hükümete de bir çağrı yapıyorum, sektöre yıllarını vermiş insanları bir araya toplayıp 'bu fiyatlar neden artıyor' diye değerlendirmek lazım. Bize göre piyasayı kaosa götüren bir şeyler var. Bunların başında da internet fiyatları geliyor. NTV'de yer alan habere göre, Ticaretteki ciddiyet artık kaybolmaya başladı ve bu birilerinin işine geliyor. Sektörün bilerek karıştırıldığını ben iddia ediyorum. Geçmişe bakınca böyle bir fiyat artışı hiçbir zaman olmamıştır. 2019'un ikinci yarısından itibaren birileri, bilinçli, planlı programlı bu piyasayı artırmaya, ortamı germeye başladılar." dedi. Yanık, araç fiyatlarının 2020 sonuna kadar yükselmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

"İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ OLABİLİR" Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı 2. el araba fiyatlarının düşebileceğini söyledi. Erkoç açıklamasına birçok şeyin 2. el piyasasını etkilediğini söyleyerek, 2. el otomobilde yüzde 10'luk bir düşüş beklediklerini belirtti.

Erkoç açıklamasına şöyle devam etti; "Şu anki durağanlığın sebebi bayilerde sıfır araç yok. Fabrikalar üretime başlasa da henüz tam kapasite çalışmaya başlamadılar. Yurtdışından da siparişler yeni gelmeye başlıyor. Arz talep dengesizliğinden dolayı insanlar sıfır araç bulamadığı için 600 bin TL'lik araç yerine 2018 modeline 600 bin TL vermek durumunda kalıyor. Öte yandan son günlerde mevduat faiz oranları da yükseldi. Tüm bunlar piyasayı ister istemez etkiliyor. Sıfır araçlarda arzda çoğalma olursa ikinci elde de bir yüzde 10'luk geriye geliş olur" dedi.

"İNTERNETTEKİ İKİNCİ EL OTOMOBİL İLANLARI İNCELENSİN!" İnternetteki dikkat çeken otomobil ilanlarının otomotiv fiyatlarını etkilediklerini belirten Erkoç, bu şekilde dikkat çeken 2. el otomobil ilanlarının incelenmesini önerdi. Erkoç, "İnternete araç ilanı koyan meslek dışı insanların incelenmesini istiyoruz. Piyasayı yükselten bunlar. 8 milyon 600 bin aracın 1 milyon adedini galericiler, 1 milyonunu şahıslar satmış. Ama 5 milyondan fazlasını hiç meslekle alakası olmayanlar alıp satıyor. Bunlar ciddi bir vergi kaybı. Piyasayı yükselten bunlar. Bazıları oto galerilerden arabayı alıp üzerine kar koyup ilana koyuyorlar ve fiyatları şişiriyorlar.

Gelir idaresi başkanlığına burada görev düşüyor. İstedikleri anda bu insanları inceleyebilirler. Bunlardan birkaç tanesi ceza yesin bir daha yapıyorlar mı bakalım" dedi.

"İKİNCİ EL PİYASASINDA ARTIŞ DEVAM EDECEK" Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş yaptığı açıklamada ikinci el arabaların fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtti. Son bir yılda ikinci el araba fiyatlarının yüzde elli oranında arttığını belirten Karakaş tedarik sorununun halen devam ettiğini belirterek fiyat artışlarının devam edeceğini öne sürdü. Karakaş, "Kurumsal şirketler olarak hiç istemediğimiz bir durum olsa da ikinci el otoda fiyat artışı maalesef devam edecektir. Halen tedarik sorunu var. Döviz kuru ve matrah düzenlemesi de fiyat artışını tetikledi. Tedarik sorunu çözülmediği sürece 0 kilometre araçların tek alternatifi ikinci el araçlardaki fiyat artışının önüne geçmek çok zor" dedi. Premium ve D segmenti arabaların satışlarının çok fazla arttığını ifade eden Karakaş, "Sene başından itibaren en çok fiyat artışı B segmenti SUV, C segmenti ve D segmentinde yaşandı ve ortalama yüzde 50 olarak seyretti. Somut olarak gözlemlediğimiz D segmenti sedan ve premium araçlarda çok ciddi yükseliş yaşandı" dedi.

