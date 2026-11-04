Uzun yıllardır tercih edilen araba modeli kaldırılıyor! Üretim serüveni sona erdi

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen modellerinden Fiat Egea'nın üretimi sona erdi. Tofaş'ın Bursa fabrikasında 2015 yılından bu yana üretilen Egea, yaklaşık 11 yıllık üretim sürecinin ardından 30 Haziran 2026 tarihinde son kez üretim bandından indirildi.

10 YIL ÜST ÜSTE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL

Fiat'ın resmî açıklamasına göre Türkiye'de 2016-2025 yılları arasında 10 yıl üst üste en çok satılan otomobil olan Egea'nın toplam üretimi 1 milyon 417 bin 47 adede ulaştı.

Üretimin ilk etapta 2025 yılı sonunda bitirilmesi öngörülüyordu. Ancak yapılan planlama değişiklikleriyle üretim takvimi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı. Belirlenen tarihte son aracın banttan çıkmasıyla birlikte Bursa fabrikasındaki Egea dönemi de kapandı.

SON SERİSİ SADECE 100 ADET ÜRETİLDİ

Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesiyle birlikte modelin son örnekleri de satışa sunuldu. Egea Cross Limited Efsane Serisi adı verilen özel koleksiyon, yalnızca 100 adet araçtan oluşuyor. Her otomobilin kendine ait özel bir üretim numarası bulunurken, seride modelin en üst donanım seviyesi tercih edildi.

Sınırlı sayıda hazırlanan özel serinin satış fiyatı ise 1 milyon 999 bin 900 TL olarak açıklandı.

11 YILLIK ÜRETİM YOLCULUĞUNDA 1,4 MİLYON ADEDE ULAŞTI

2015 yılında Türkiye'de satışa çıkan Fiat Egea, kısa sürede otomobil pazarının öne çıkan modellerinden biri haline geldi. Hem bireysel müşterilerin hem de filo şirketleri ve ticari taksi kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği otomobil, uzun yıllar satış listelerinin üst sıralarında yer aldı.

Bursa'daki Tofaş tesislerinde 11 yıl boyunca toplam 1,4 milyon adet Fiat Egea üretildi. Model, üretimde kaldığı dönemin önemli bir bölümünde Türkiye'nin en çok satan otomobili olmayı başardı.