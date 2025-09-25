FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Vatandaş talep ediyor şirketler istemiyor! İspatla açıkladı '12 taksit kampanyası başladı' Alacak olan var yaptıran yok

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, sigorta şirketlerinin trafik sigortasından zarar ettiklerine dair yaptıkları açıklamalara yanıt verdi. Menteş, çapraz satış ve yan gelirler dikkate alındığında şirketlerin başa baş seviyede olduğunu, zarar etmediğini kaydetti. İşte detaylar...

Vatandaş talep ediyor şirketler istemiyor! İspatla açıkladı '12 taksit kampanyası başladı' Alacak olan var yaptıran yok
Ezgi Sivritepe

Trafik sigortası yaptırmak isteyenler şirketlerin isteksizliği ile karşılıyor. Şirketlerden sigorta teklifi alamayan acenteler de zor duruma düşüyor. Şirketlerin bu şekilde davranmasının nedeni ise kar edemediklerini belirtmesi. Sigorta şirketleri durumdan rahatsızlıklarını dile getirirken Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, trafik sigortası ile ilgili açıklamada bulundu.

Vatandaş talep ediyor şirketler istemiyor! İspatla açıkladı 12 taksit kampanyası başladı Alacak olan var yaptıran yok 1

"BAŞA BAŞ BİR TABLO VAR"

Menteş, sigorta şirketlerinin zarar etmediğini kaydetti ve , çapraz satış ve yan gelirleri dahil ettiğiniz zaman şu anda başa baş seviyesinde olduğunu söyledi. Trafik branşından açıklanan zararların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Menteş, "Sigorta şirketlerinin dip toplamda kâr veya zararına bakmak gerekir. Bütüncül bakıldığında trafik sigortasında başa baş bir tablo var” dedi.

Vatandaş talep ediyor şirketler istemiyor! İspatla açıkladı 12 taksit kampanyası başladı Alacak olan var yaptıran yok 2

12 TAKSİT BAŞLATILMIŞTI

Menteş, “Mevduat gelirleri dikkate alındığında aslında bu branşta kayda değer bir gelir söz konusu. Ancak bu tabloya tam yansımıyor. Yansıtılsa zarar kendiliğinden erir” şeklinde konuştu. Sağlık ve kasko branşlarında karlılığın sınırlı olduğunu; ticari, yangın ve nakliyat gibi branşlarda ise yüksek reasürans payı nedeniyle çok büyük kârların beklenmemesi gerektiğini belirten Menteş, şu cümleleri kurdu:

Vatandaş talep ediyor şirketler istemiyor! İspatla açıkladı 12 taksit kampanyası başladı Alacak olan var yaptıran yok 3

“Hal böyleyken, bu kadar yüksek kârlar nereden elde ediliyor? Ayrıca, geçen hafta bir şirketimizin trafik sigortasında peşin fiyatına 12 taksit kampanyası başlatması, fiyatların makul seviyede olduğunun bir göstergesidir.”

TRAFİK SİGORTASI İÇİN SERBEST TARİFE

Vatandaş talep ediyor şirketler istemiyor! İspatla açıkladı 12 taksit kampanyası başladı Alacak olan var yaptıran yok 4

Trafik sigortasında serbest tarifeye geçişe ilişkin de konuşan Menteş, bunun için üç temel koşulu sıraladı:

  • Piyasa yoğunluğunun dağılması: Geçmişte ilk 7-8 şirket yüzde 80’lik paya sahipti. Bugün bu oran 15 şirkete yayılmış durumda. Bu olumlu bir gelişme.
  • Genel fiyat seviyelerinin dengelenmesi: Enflasyondan kaynaklı hareketlilik azalmaya başladı. Ekonomi programının etkilerini görüyoruz.
  • Hasar maliyet endeksine göre ayarlamalar: Geçen yıl hasar maliyet endeksinin üzerinde artış yaptık. Bu tarifeyi makul seviyeye çekti.
    Menteş, bu koşulların sağlanmasıyla serbest tarifeye geçileceğini ve fiyatlarda aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını ifade etti.

Kaynak: Ekonomim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir 3 yılda yüzde 455 arttı! Açık ara lider o şehir
Türkiye, ABD ticaretinde büyük fazlalar veren bir ülke değilTürkiye, ABD ticaretinde büyük fazlalar veren bir ülke değil

Anahtar Kelimeler:
Otomobil sigorta trafik sigortası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.