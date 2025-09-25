Vatandaş talep ediyor şirketler istemiyor! İspatla açıkladı '12 taksit kampanyası başladı' Alacak olan var yaptıran yok

Trafik sigortası yaptırmak isteyenler şirketlerin isteksizliği ile karşılıyor. Şirketlerden sigorta teklifi alamayan acenteler de zor duruma düşüyor. Şirketlerin bu şekilde davranmasının nedeni ise kar edemediklerini belirtmesi. Sigorta şirketleri durumdan rahatsızlıklarını dile getirirken Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, trafik sigortası ile ilgili açıklamada bulundu.

"BAŞA BAŞ BİR TABLO VAR"

Menteş, sigorta şirketlerinin zarar etmediğini kaydetti ve , çapraz satış ve yan gelirleri dahil ettiğiniz zaman şu anda başa baş seviyesinde olduğunu söyledi. Trafik branşından açıklanan zararların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Menteş, "Sigorta şirketlerinin dip toplamda kâr veya zararına bakmak gerekir. Bütüncül bakıldığında trafik sigortasında başa baş bir tablo var” dedi.

12 TAKSİT BAŞLATILMIŞTI

Menteş, “Mevduat gelirleri dikkate alındığında aslında bu branşta kayda değer bir gelir söz konusu. Ancak bu tabloya tam yansımıyor. Yansıtılsa zarar kendiliğinden erir” şeklinde konuştu. Sağlık ve kasko branşlarında karlılığın sınırlı olduğunu; ticari, yangın ve nakliyat gibi branşlarda ise yüksek reasürans payı nedeniyle çok büyük kârların beklenmemesi gerektiğini belirten Menteş, şu cümleleri kurdu:

“Hal böyleyken, bu kadar yüksek kârlar nereden elde ediliyor? Ayrıca, geçen hafta bir şirketimizin trafik sigortasında peşin fiyatına 12 taksit kampanyası başlatması, fiyatların makul seviyede olduğunun bir göstergesidir.”

TRAFİK SİGORTASI İÇİN SERBEST TARİFE

Trafik sigortasında serbest tarifeye geçişe ilişkin de konuşan Menteş, bunun için üç temel koşulu sıraladı:



Piyasa yoğunluğunun dağılması: Geçmişte ilk 7-8 şirket yüzde 80’lik paya sahipti. Bugün bu oran 15 şirkete yayılmış durumda. Bu olumlu bir gelişme.

Genel fiyat seviyelerinin dengelenmesi: Enflasyondan kaynaklı hareketlilik azalmaya başladı. Ekonomi programının etkilerini görüyoruz.

Hasar maliyet endeksine göre ayarlamalar: Geçen yıl hasar maliyet endeksinin üzerinde artış yaptık. Bu tarifeyi makul seviyeye çekti.

Menteş, bu koşulların sağlanmasıyla serbest tarifeye geçileceğini ve fiyatlarda aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını ifade etti.

Kaynak: Ekonomim