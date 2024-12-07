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'Vatandaşı rahatsız eden karmaşa önlenmeli' deyip orta yolu bulmaya çalıştı! TESK Başkanı'ndan trafik sigortası fiyatlandırma tavsiyesi...

07.12.2024 13:40
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarının her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirterek, "Devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

'Vatandaşı rahatsız eden karmaşa önlenmeli' deyip orta yolu bulmaya çalıştı! TESK Başkanı'ndan trafik sigortası fiyatlandırma tavsiyesi...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasında fiyat farklılıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

otomobil

TABAN - TAVAN FİYAT ARALIĞI OLUŞTURULMALI

"Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100'e varan farklar olabiliyor. Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor. Zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi şart"

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FİYAT KARMAŞASI ÖNLENMELİ

Sigorta şirketleri temsilcilerinin, aracın bulunduğu bölgedeki risklere göre fiyat belirlediklerini ve bu durumun karlılıklarını etkilediklerini söylediklerini aktaran Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaş da haklı olarak, '5 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var.' diyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu sigorta zorunlu bir trafik sigortasıdır. Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşırsınız. Bu nedenle zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan aralığının oluşturulması ve vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşasının önlenmesi gerekiyor. Yüzde 100'e varan fiyat farklılıkları kabul edilemez."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Otomobil tesk genel başkanı bendevi palandöken trafik sigortası
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