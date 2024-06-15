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Vergiler mirasçılar tarafından ödenecek! İstisnadan yararlanma süresi 10 yıla yükseliyor: ÖTV’siz otomobilde kısıtlama yolda

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.06.2024 12:04
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Son günlerin en çok konuşulan konularından yeni vergi paketinde ÖTV indirim kısıtlaması da gündeme geldi. Bu kapsamda ÖTV’siz araç alacakları yakından ilgilendiren vergi istisnasında sürenin değişeceği ifade edildi. Ayrıca taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödeneceği kaydedildi.

Vergiler mirasçılar tarafından ödenecek! İstisnadan yararlanma süresi 10 yıla yükseliyor: ÖTV’siz otomobilde kısıtlama yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 226 milyar TL’yi bulan vergi geliri beklentisiyle hazırladığı paketin detayları belli oldu. Paketin içinde ÖTV’siz satılan araçlar için de bir düzenleme olduğu ifade edildi.

Türkiye’de 2024 yılı için hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil satış bedeli 1 milyon 591 bin TL’nin altında olan binek otomobiller, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olanlar için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV’den muaf tutuluyor.

Hazine çalışmasına göre, bu satışlar nedeniyle vazgeçilen ÖTV tutarı 2024’te 54,8 milyar TL, KDV tutarı da 10,9 milyar TL. 2024 yılının ilk 5 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 30’u bu şekilde satıldı.

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İSTİSNA SÜRESİ UZATILIYOR

Taslak çalışmada istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.

MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENEBİLİR

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci, 3 ay önce ÖTV muafiyetli araçların 5 yıl satılmaması şartının 10 yıla çıkartılabileceğini aktarmıştı. Özpeynirci, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Mart sonunda olabileceğini aktarmıştım Taslak aşamasındaki yeni vergi paketinde ÖTV muafiyetli otomobil alma istisnasından yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.”


Express


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