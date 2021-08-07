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Volkswagen Caddy, Transporter ve Caravelle fiyatları! 2021 sıfır Caddy, Transporter ve Caravelle fiyatları ne kadar?

07.08.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binek otomobilleri ile adından sıkça söz ettiren Volkswagen, ticari sınıfı modelleri ile sektöre yön veriyor. Minibüs, panelvan ve pikap araç tasarımları ile ticari kullanımlarda konfor sağlayan otomotiv devi, yenilikçi teknolojiyi yakından takip ediyor. Yeni Caddy, Transporter ve Caravelle ticari sınıfın gözde araçları arasında yer alıyor. Modern ve yeni tasarımları ile iş ortağınız Yeni Caddy, Transporter ve Caravelle 2021 fiyatlarını sizler için derledik.

Volkswagen Caddy, Transporter ve Caravelle fiyatları! 2021 sıfır Caddy, Transporter ve Caravelle fiyatları ne kadar?

Binek ve ticari kullanıma uygun Caddy, yenilenen tasarımı ile önceki nesilden ayrılıyor. LED far takımı, inceltilmiş ön ızgara ve dijital özellikler ile konfor sunan Yeni Caddy, DSG ve manuel vites seçeneği ile satışa sunuluyor. Kompakt tasarımı ve 2000 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi ile her ihtiyacı karşılayan Caddy, ticari sınıfın küçük ama işlevsel modellerinden. Yolcu ve yük taşımacılığı için Volkswagen markası Transporter ve Crafter modelleri ile piyasadaki yerini koruyor. Dizel 2.0 TDI motorların yer aldığı ticari araçların donanım özellikleri çeşitlilik gösteriyor. Elektrikli katlanır ayna, klima, otomatik kapı gibi farklı özellikler paket içinde yer alıyor. İşte ticari sınıfın popüler araçları arasında yer alan Caddy, Transporter ve Caravelle fiyatları...

YENİ CADDY FİYATLARI VE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Style, Life ve Impression donanım paketleri ile satışa sunulan Caddy, camlı ve kombi model alternatifine sahip.

Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS DSG Style 328.500 TL
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life 286.000 TL
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS DSG Life 307.000 TL
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression 264.500 TL
Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS DSG Impression 283.500 TL
Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS 204.000 TL
Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DGS 224.000 TL
Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS 208.000 TL
Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 228.000 TL

2021 TRANSPORTER VE CARAVELLE FİYATLARI

2021 model Transporter araçlarda otomatik vites özelliği opsiyonel olarak ekleniyor. 20 bin TL ek ödeme yaparak Transporter modeline otomatik vites seçeneği ile sahip olabilirsiniz.

Transporter City Van 5+1/ Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Standart Şasi 150PS 298.000 TL
Transporter City Van 5+1/ Camlı Van (4+1) 2.0 TDI Uzun Şasi 150PS 317.500 TL

Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Standart Şasi 110 PS 244.000 TL
Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi 110 PS 250.500 TL
Transporter Panel Van 2.0 TDI (2+1) Standart Şasi 150 PS 266.500 TL

Transporter Pikap 2.0 TDI (2+1) Uzun Şasi Tek Kabin 110 PS 247.000 TL
Transporter Pikap 2.0 TDI (5+1) Uzun Şasi Çift Kabin 110 PS 261.500 TL

Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 204 PS DSG 522.500 TL
Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 204 PS DSG 4Motion 592.500 TL

Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 110 PS 386.000 TL
Caravelle Comfortline 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS 426.000 TL
Caravelle Comfortline 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS DSG 446.000 TL

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