Volkswagen Caravelle 2021 fiyatları ne kadar? 2021 Caravelle güncel fiyat listesi…

Manuel ve otomatik vites seçeneklerine sahip Caravelle, opak renkleri ile alıcılarını bekliyor. Dijital gösterge ve dokunmatik iç ekran özelliğine sahip donanım paketleri sürüş ve kullanım konforu sağlıyor. İşte 2021 Caravelle güncel fiyat listesi...

Ticari araç sınıfının gözde modellerinden biri olan Caravelle, Volkswagen ailesinin minibüs çeşitlerinden biri. Yüksek kaliteli malzemelerin ve yenilikçi otomotiv teknolojisinin kullanıldığı Caravelle, 2021 kasası ile geniş bir kitleye hitap ediyor. Ticari kullanıma uygun sıralı koltuk tasarımı ve yeterli şasi uzunluğu aracı konforlu hale getiriyor.

Geniş ailelerinde tercihi olan Caravelle, 2021 modellerinde iki farklı donanım paketine sahip. Highline ve Comfortline donanım paketleri ile satışa çıkan Caravelle, dizel 2.0 TDI motoru ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor. DSG otomatik ve manuel şanzıman seçeneği ile farklı sürücü profillerine hitap ediyor. Highline donanım paketine sahip bir versiyonda 2.0 TDI 4Motion özellik mevcut. Dört tekerden çekiş sağlayan bu versiyon arazi koşullarında yüksek performans sağlıyor. Comfortline ve Highline olarak satışa çıkan 2021 Caravelle fiyatları ise şöyle:

2021 CARAVELLE FİYATLARI

Volkswagen markasının ticari kullanımlarda öne çıkan modellerinden biri olan Caravelle, 2021 tasarımı ile rakiplerini geride bırakıyor. İç ve dış tasarımda oluşan yenilikler, 4Motion motor teknolojisi ve dizel yakıtlı motor performansı gibi farklı özellikler 2021 Caravelle modelinin çekici özellikleri arasında yer alıyor. Farklı kaporta renkleri ile satışa çıkan aracın yenilenmiş iç kabini sürücü ve yolculara premium bir kalite sunuyor.

Dokunmatik ekran, dijital gösterge, elektrikli yan aynalar ve elektrikli klima gibi konfor sağlayan özellikler Caravelle’nin her iki paketinde bulunuyor. Yan kapı ve arka kapak tasarımı sayesinde aracın her bölümüne kolayca ulaşılıyor. 2.0 TDI motor ile geliştirilen Caravelle liste fiyatları donanım paketi ve vites seçeneğine göre değişiyor. Comfortline ve Highline donanım paketlerinde yer alan standart özellikler sürüş kalitesini ikiye katlıyor.

Geri görüş kamera, park asistanı ve geri manevra asistanı donanım paketleri ile gelen standart özellikler arasında yer alıyor. Geri görüş kamerası ile manevra ve park sırasında geniş bir görüş deneyimi sağlıyor. Güvenliği üst düzeyde tutulduğu donanım özelliklerinde biri ise geri manevra asistanı. Geri çıkarken yaya veya araç gelmesi durumunda araç kendiliğinden durarak olası bir kazanın önüne geçmeyi hedefliyor.

Highline paket ile gelen park asistanı ise ön, arka, çapraz ve paralel parkları kendi kendine otomatik olarak yapabiliyor. Özel sensörler ile çevreyi tanımlayan bu özellik dar alanda bile park yapmayı mümkün kılıyor. İşte kalitesi ve konforu ile dikkat çeken Volkswagen Caravelle 2021 yılı liste fiyatları...

Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 204 PS DSG 522.500 TL

Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 204 PS DSG 4Motion 592.500 TL

Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 110 PS 386.000 TL

Caravelle Comfortline 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS 426.000 TL

Caravelle Comfortline 2.0 TDI Uzun Şasi 150 PS DSG 446.000 TL



